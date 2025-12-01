Po naujausių balionų skrydžių į Lietuvą galimybė vėl uždaryti sieną su Baltarusija nėra svarstoma

„Idėja (uždaryti sieną – ELTA) visuomet yra. Kol kas tikrai neplanuojame uždaryti sienos, nes, matyt, tai būtų labiau kaip diplomatinio poveikio priemonė, nesprendžianti iš esmės problemos“, – žurnalistams pirmadienį teigė jis.
Pasak viceministro, vien per sekmadienio naktį fiksuoti 57 kontrabandinių balionų atvejai.
„Reikia ieškoti kitų priemonių, kurios padėtų rezultatą pasiekti, bet niekada neatmetame visų galimybių“, – tikino jis.
Pirmadienį Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) taip pat pranešė, kad trys konsorciumai pateikė geriausius technologinius sprendimus kovai su kontrabandiniais balionais – jiems atstovauja bendrovės „IT Logika“, „Teltonika“ ir „Dangaus šviesos“, bendrovės gaus 1 mln. eurų finansavimą.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio vėlų penktadienio vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį.
Sekmadienio vakarą oro uosto veikla vėl buvo sustabdyta. Vilniaus oro uostas darbą atnaujino pirmadienį paryčiais. Bendrovės „Oro navigacija“ direktorius Saulius Batavičius teigė, kad Vilniaus oro uostas dėl fiksuotų jo kryptimi skrendančių balionų buvo uždarytas 11 valandų. Anot jo, iš viso buvo paleista 60 balionų, iš kurių apie 40 buvo kritiškai svarbiose eismui į Vilniaus oro uostą vietose.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Tiesa, jų veikla buvo atnaujinta prieš pusantros savaitės.
BaltarusijaMeteorologiniai balionaiKontrabanda
