Premjerės patarėjas: Vyriausybė šiuo metu nesvarsto sienos su Baltarusija uždarymo

Vis dėlto, jo teigimu, neatmetama galimybė naktinius skrydžius iš sostinės perkelti į kitus šalies oro uostus.
„Vyriausybė šiuo metu sienos su Baltarusija uždarymo nesvarsto. Mūsų dėmesys sutelktas į tai, kaip realiai pagelbėti žmonėms ir verslams dabar.
Vertiname galimybę naktinius skrydžius perkelti į kitus šalies oro uostus, pavyzdžiui, Kauną, toliau taikome priemones prieš vietinius kontrabandos tinklus, aktyviai naudojame diplomatinius kanalus. Kasdien vertiname situaciją ir svarstome papildomas priemones, kurios galėtų duoti rezultatų“, – Eltai sakė ministrės pirmininkės patarėjas.
„Kada tiksliai bus šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, kol kas pasakyti negaliu, tačiau tai tikrai bus artimiausiu metu. Reguliarus taikomų veiksmų įvertinimas ir naujų sprendimų paieška yra būtina, kad ši užsitęsusi situacija būtų išspręsta kuo greičiau ir efektyviau“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio penktadienio vėlų vakarą laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas.
Jis veiklą atnaujino šeštadienį, tačiau naktį iš sekmadienio į pirmadienį patyrė dar didesnį balionų antplūdį.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas NSK posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
BaltarusijaLietuvos ir Baltarusijos pasienisInga Ruginienė
Rodyti daugiau žymių