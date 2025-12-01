Lietuvos dienaAktualijos

Vokietijos ambasadorius apie balionus: „Turime spręsti šią problemą“

2025 m. gruodžio 1 d. 14:32
Šalį užplūdę kontrabandiniai balionai iš Baltarusijos yra grėsmė saugumui, teigia Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Cornelius Zimmermannas.
„Faktas, kad mes turime sieną kertančius balionus, kelia grėsmę saugumui“, – žurnalistams Vilniuje teigė C. Zimmermannas.
„Turime spręsti šią problemą, nes esame atsakingi už mūsų piliečių saugumą ir laisvą jų judėjimą“, – akcentavo ambasadorius.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas.
Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio penktadienio vėlų vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Reaguojant į pastaruosius įvykius, pirmadienį generalinė prokurorė Nida Grunskienė pranešė pradedanti ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
VokietijaBaltarusijaLietuvos ir Baltarusijos pasienis
