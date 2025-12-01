VU TSPMI kviečia į Metinę Lietuvos politikos mokslų konferenciją „Atsparumo vizija: valdymas ir politika nežinomybės kontekste“

„Metinė Lietuvos politikos mokslų konferencija leidžia atsigręžti į atsparumą kaip į sudėtingą politinį ir socialinį reiškinį, kurio ištakos slypi ne vien institucijų pajėgume, bet ir visuomenės gebėjime išlaikyti orientyrus esant nuolatinei įtampai ir neapibrėžtumui. Akademinis dialogas čia tampa būtinu įrankiu – jis padeda ne tik analizuoti grėsmes, bet ir suprasti gilumines valstybės atsparumo prielaidas: pasitikėjimą, bendruomeniškumą, kritinį mąstymą ir gebėjimą mokytis iš patirčių. Tokios diskusijos suteikia erdvę matyti daugiau nei leidžia politinių ciklų ritmas. Jos padeda kurti žinojimą, reikalingą ne tik reaguoti į iššūkius, bet ir formuoti ilgalaikę strateginę kryptį. Būtent čia bręsta tos įžvalgos, kurios ilgainiui persikelia į viešąją politiką ir stiprina valstybės gebėjimą išlikti tvirta, sąmoninga ir atsparia“, – teigia instituto direktorė prof. Margarita Šešelgytė.
Šiemet konferencijos programą atvers ir pagrindinius pranešimus skaitys du tarptautiniu mastu pripažinti socialinių mokslų tyrėjai:
· Pirmąją dieną prof. Anders Wivel (Kopenhagos universitetas) skaitys pranešimą „Small State Strategies in Times of Conflict and Crisis“ (liet. Mažų valstybių strategijos konfliktų ir krizių laikais), skirtą mažųjų valstybių veikimo strategijoms esant geopolitiniam spaudimui.
· Antrąją dieną prof. Elena Korosteleva (Warwick universitetas) pristatys pranešimą „Nurturing resilience in Central Eurasia in the age of complexity“(liet. Atsparumo puoselėjimas Centrinėje Eurazijoje kompleksiškumo amžiuje), paremtą visai neseniai publikuota jos monografija. Profesorės tyrimai žinomi dėl išskirtinio požiūrio į atsparumą, kaip iš bendruomenių kylančią savybę.
Konferencijos programą sudaro 12 pranešimų sesijų, kuriose tyrimus pristatys Lietuvos ir užsienio mokslininkai (-ės) bei VU studentai (-ės). Pristatomų tyrimų sritys apima nacionalinį saugumą bei tarptautinius santykius, visuomenės atsparumą, politinę elgseną, komunikaciją ir dezinformaciją.
Mokslines įžvalgas papildys ir sprendimų priėmėjų perspektyvos:
· Sesiją „The Politics of Defense Expenditures in an Era of Geopolitical Instability“ (liet. Gynybos išlaidų politika geopolitinio nestabilumo laikotarpiu) pradės LR finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas (sesija vyks anglų kalba).
· Diskusijoje „Nuo krizių valdymo link atsparumo stiprinimo“ dalyvaus Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas, VU TSPMI profesorius Ramūnas Vilpišauskas, VU TSPMI profesorė Ainė Ramonaitė, LR Seimo narė, XVIII Lietuvos Vyriausybės vadovė Ingrida Šimonytė bei Vyriausybės kanclerio pavaduotojas, vadovaujantis Nacionaliniam krizių valdymo centrui Vilmantas Vitkauskas. Pastaroji diskusija bus tiesiogiai transliuojama Lrytas.lt Facebook paskyroje.
Konferencijos programoje ir dvi specialiosios diskusijos:
· Prof. Natalijos Arlauskaitės knygos „Vizualumo sąsiuviniai. Karas“ aptarimas, kuriame bus keliamas klausimas „Kaip susitinka vaizdų ir karo technologijos?“.
· Diskusija „Atsparios Ortodoksų bažnyčios Lietuvoje beieškant“, kurioje bus analizuojamas religinių bendruomenių vaidmuo stiprinant visuomenės atsparumą.
Šiemet taip pat pirmą kartą į konferencijos programą įtraukiamas tarptautinėse mokslo bendruomenėse plačiai taikomas formatas – išankstinis renginys jauniesiems mokslininkams (-ėms). Gruodžio 3 d. dirbtuvėse jų lauks praktiniai patarimai apie akademinės karjeros planavimą, diskusija apie publikavimo strategijas bei pokalbis apie galimybes įsitraukti į tarptautinius tyrėjų tinklus. Tokiu būdu siekiama kryptingai stiprinti jaunosios kartos tyrėjų gebėjimus ir užtikrinti tvarią Lietuvos politikos mokslų bendruomenės raidą.
Data ir laikas: 2025 m. gruodžio 4–5 d., 8:30–18.30 val.
Programa jauniesiems mokslininkams: 2025 m. gruodžio 3d., 16:00–19.30 val.
Vieta: Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (Vokiečių g. 10, Vilnius)
Konferencijos informacinis partneris – Lrytas.
Konferencijos pagrindinis rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba (renginys iš dalies finansuojamas pagal sutartį nr. S-MOR-25–21).