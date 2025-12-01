Žiniasklaida: Prokurorų profesinė sąjunga kreipėsi į valstybės vadovus dėl nepagrįstų patikrinimų

Portalo žiniomis, kreipimesi negailima kritikos generalinei prokurorei Nidai Grunskienei ir Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriui. Pareigūnai skundžiasi nepagrįstais papeikimais ir patikrinimais, taip pat dideliu darbo krūviu.
„Nepagrįstai persekiojami prokurorai, mūsų manymu, ir būtent Vilniaus, kurie, mūsų manymu, turi didžiausią darbo krūvį. Nesprendžiama darbo krūvio perskirstymo problema“, – portalui komentavo Prokurorų profesinės sąjungos pirmininkas, Vilniaus apygardos prokuroras Julius Rėksnys.
Kaip nurodoma kreipimesi, nuo 2021 metų iki 2024-ųjų dėl 113 prokurorų buvo pradėti tarnybiniai patikrinimai, iš jų 78 buvo pripažinti padarę tarnybinius nusižengimus.
Savo ruožtu generalinė prokurorė N. Grunskienė LRT.lt nurodė, kad per savo kadenciją nėra sulaukusi priekaištų ar skundų dėl vykdomų patikrinimų prokuratūroje. Be to, prokurorė taip pat pabrėžė, kad, palyginti su ankstesniais laikotarpiais, patikrinimų skaičius jos kadencijos metu yra mažesnis.