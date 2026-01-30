J. Palionis: palengvėjo sužinojus, kad STT tyrimas nėra susijęs su A. Jagmino darbu ministerijoje

„Man iš ryto STT tik pranešė, kad atlieka (kratas A. Jagmino namuose – ELTA), nei pagrindo, nei nieko nepasakė, tai iš viešosios erdvės supratau, kad tai ne su Žemės ūkio ministerijoje veikla susiję, su prieš tai buvusia jo darbine veikla. Kažkiek truputį lengviau, būtų žymiai didesnis apmaudas, jeigu dar kažkas čia būtų buvę ministerijoje“, – LRT televizijai penktadienį sakė A. Palionis.
Ministras teigė besitikintis, kad A. Jagminas pats priims sprendimą dėl pareigų, viceministro apsisprendimo laukia pirmadienį.
„Tikiu, kad jeigu yra pareikšti įtarimai, pats viceministras priims teisingus sprendimus, jeigu nepriims – tai padėsim“, – pridūrė jis.
Kaip pranešama, kol kas A. Jagminas nuo viceministro pareigų nušalintas nėra.
Kaip skelbė ELTA, STT atlieka procesinius veiksmus, susijusius su Šilutės rajono savivaldybės valdomos viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ vadovo galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.
„Nemuno aušros“ deleguotas žemės ūkio viceministras A. Jagminas įtariamas dėl galimo turto iššvaistymo ir piktnaudžiavimo, viceministro namuose atliktos kratos.
Tyrimo duomenimis, A. Jagminas, būdamas vienos įmonės vadovu, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą įmonei priklausantį didelės vertės turtą.
Premjerės patarėjo Igno Dobrovolsko teigimu, dėl galimo turto iššvaistymo ir piktnaudžiavimo įtariamas žemės ūkio viceministras turėtų trauktis iš pareigų.
Viceministrą delegavusių „aušriečių“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius taip pat sakė, kad, jeigu įtarimai A. Jagminui pasitvirtins, jis turėtų sustabdyti savo narystę partijoje ir nusišalinti nuo pareigų.