Skaudi netektis: mirė ryškų ir ilgalaikį pėdsaką Marijampolės raidoje palikęs Gedeminas Kuncaitis

„Su giliu liūdesiu atsisveikiname su Gedeminu Kuncaičiu – ilgamečiu Marijampolės savivaldybės vyriausiuoju paminklosaugininku, kultūros veikėju, kolega, kurio profesinis kelias ir asmeninis pašaukimas buvo neatsiejami nuo savivaldybės istorijos, kultūrinės atminties ir paveldo puoselėjimo.
Gedeminas buvo aukštos kompetencijos specialistas, išsiskyręs atsakingu požiūriu, principingumu ir giliu pagarbos jausmu istoriniam palikimui. Kartu jis buvo nuoširdus, atviras bendruomenės narys ir kolega, gebėjęs telkti žmones, įkvėpti pasitikėjimą ir konstruktyvų dialogą.
Jo indėlis į Marijampolės kultūros paveldo apsaugą paliko ryškų ir ilgalaikį pėdsaką Marijampolės raidoje. Šie nuopelnai 2016 metais buvo įvertinti Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu.
Gedeminas aktyviai dalyvavo viešose diskusijose apie savivaldybės ateitį, noriai ir su meile dalijosi savo sukauptomis žiniomis. Dar praėjusiais metais jis buvo svarbus diskusijos-susitikimo „Marijampolės geležinkelio stotis šimtmečio perspektyvoje“ dalyvis, jautriai ir gyvai pasakojęs apie 1994–1997 metais vykusią stoties restauraciją – laikotarpį, kai apleistas istorinis pastatas buvo prikeltas naujam gyvenimui.
Šiuose pasakojimuose atsiskleidė jo asmeninis ryšys su savivaldybės istorija ir tikras rūpestis tuo, kas bus palikta ateities kartoms.
G. Kuncaitis savo patirtį ir atsakomybę skyrė ne tik kultūros paveldo apsaugai, bet ir visuomenei – 2000 metais jis buvo išrinktas į Marijampolės miesto savivaldybės tarybą, aktyviai dalyvavo sprendimuose, svarbiuose miesto ir bendruomenės ateičiai.
Gedeminas liks mūsų prisiminimuose kaip tylus, bet labai svarbus Marijampolės istorijos saugotojas, atsakingas paminklosaugininkas ir nuoširdus kolega, kurio darbai, vertybės ir žmogiškumas gyvuos ilgiau nei laikas. Nuoširdžiai užjaučiame Gedemino šeimą, artimuosius, kolegas ir visus, kuriems teko laimė jį pažinti ir su juo dirbti.
Tegul šviesus Gedemino atminimas išlieka mūsų širdyse“, – rašo Marijampolės savivaldybė.