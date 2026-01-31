Naujausioje apklausoje – ir rinkėjų kirtis, ir įvertinimas R. Žemaitaičiui

Praėjusių metų gruodžio 11 – 29 dienomis atlikto tyrimo metu gyventojų teirautasi, kuriais Lietuvos visuomenės veikėjais jie labiausiai nepasitiki. Pavardes respondentai įvardijo patys.
Daugiausiai respondentų – 18,5 proc. – nurodė labiausiai nepasitikintys „aušriečių“ lyderiu R. Žemaitaičiu. Lyginant su laikotarpiu prieš beveik metus, tokių apklaustųjų padaugėjo daugiau nei 5 proc. – pernai sausį labiausiai nepasitikintys „aušriečių“ lyderiu nurodė 13,2 proc. respondentų.
„Baltijos tyrimų“ vadovės Rasos Ališauskienės teigimu, nepasitikėjimo augimą galėjo lemti tai, jog politikas itin dažnai minimas viešumoje, o dažniausiai – neigiamame kontekste.
„R. Žemaitaitis dabar Lietuvoje yra turbūt labiausiai aptarinėjamas politikas, o ta informacija viešai — dažniausiai yra neigiama. Tas, matyt, ir daro įtaką“, – Eltai komentavo R. Ališauskienė.
Tuo metu antroje vietoje apklaustieji įvardijo labiausiai nepasitikintys buvusia premjere, konservatore Ingrida Šimonytė. Tokių pernai gruodį buvo 16,6 proc. Pernai sausį taip atsakė šiek tiek mažiau – 15 proc. gyventojų.
Trečioje vietoje rikiuojasi buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Per beveik metus labiausiai juo nepasitikinčių gyventojų sumažėjo 5,4 proc. – nuo 17 proc. praėjusių metų sausį iki 11,6 proc. pernai gruodį.
Lentelėje ketvirtas – prezidentas G. Nausėda. Atsakiusių, kad labiausiai nepasitiki šalies vadovu, skaičius išaugo. Pernai sausį taip teigė manantys 4,6 proc. respondentų, gruodį – 9,1 proc. atsakiusiųjų.
Tuo metu labiausiai nepasitikintys premjere Inga Ruginiene gruodį nurodė 6,7 proc. respondentų.
Respondentų, teigusių, kad labiausiai nepasitiki profesoriumi, Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu skaičius per beveik metus nepakito – taip atsakė 6 proc. gyventojų.
Tarp dešimties žmonių, kuriais gyventojai nepasitiki labiausiai pateko ir europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė (5,2 proc.), konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas (4,4 proc), buvęs premjeras Gintautas Paluckas (4,3 proc.), Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis (4,1 proc.).
Klausiami, kuo iš visuomenės figūrų nepasitiki labiausiai, respondentai iš viso paminėjo 90 asmenų. Tačiau ketvirtadalis (23 proc.) apklaustųjų atsakė, kad tokių visuomenės veikėjų, kuriais jie nepasitiki – nėra.
R. Žemaitaitis antroje vietoje tarp visuomenės veikėjų, kuriais labiausiai pasitikima
Nors išaugo respondentų, atsakiusių, kad labiausiai nepasitiki „Nemuno aušros“ pirmininku R. Žemaitaičiu skaičius, daugėjo ir tų, kurie atsakė labiausiai pasitikintys šiuo politiku.
Respondentų, teigiančių, kad labiausiai pasitiki „aušriečių“ lyderiu, per pastaruosius tris mėnesius padaugėjo 3,1 proc. – gruodį taip teigė 9 proc. apklaustųjų, kai palyginti su rugsėju, tokių buvo 5,9 proc.
Anot sociologės, nevienareikšmišką R. Žemaitaičio vertinimą lemia tai, jog jis yra politikas, sukeliantis „stiprias emocijas“.
„R. Žemaitaitis yra vienas iš tų politikų, kurie sukelia stiprias emocijas – arba labai teigiamas, arba labai neigiamas. Mažiau yra tokių, kurie turi neutralią nuomonę arba vertinimą“, – kalbėjo „Baltijos tyrimų“ vadovė.
Gruodį 8 proc. respondentų įvardijo labiausiai pasitikintys žurnalistu Andriumi Tapinu, kai rugsėjį taip teigė 6,3 proc.
Toliau rikiuojasi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis. Juo pernai gruodį labiausiai pasitikėjo 7 proc. apklaustųjų, kai rugsėjį taip atsakė 5,6 proc. respondentų.
Penktoje reitingų lentelės vietoje – konservatorė I. Šimonytė. Ja pernai gruodį teigė labiausiai pasitikintys 5,5 proc. gyventojų, kai rugsėjį taip tikino 3,5 proc.
Tarp dešimties žmonių, kuriais gyventojai pasitiki labiausiai, pateko ir ministrė pirmininkė I. Ruginienė (5,4 proc.), kadencijas baigę šalies prezidentai Dalia Grybauskaitė (5,3 proc.) ir Valdas Adamkus (5 proc.), konservatorių lyderis L. Kasčiūnas (3,7 proc) ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius (3,6 proc.)
Klausiami, kuo iš visuomenės figūrų pasitiki labiausiai, respondentai iš viso paminėjo 128 asmenis. Tačiau ketvirtadalis (26 proc.) apklaustųjų atsakė, kad tokių visuomenės veikėjų, kuriais jie pasitiki – nėra.
Nors daugiausiai atsako pasitikintys G. Nausėda, jo reitingas palaipsniui mažėja
Nors šalies vadovas ir toliau išlieka tarp tų visuomenės veikėjų, kuriais labiausiai pasitikima, šių respondentų skaičius mažėja, atskleidžia naujausi „Baltijos tyrimų“ duomenys.
Gruodį atlikta apklausa parodė, kad šiek tiek daugiau nei dešimtadalis – 13 proc. apklaustųjų – nurodė labiausiai pasitikintys šalies vadovu. Lyginant su pernai rugsėjį atlikta apklausa, per paskutinius tris mėnesius tikinančių, kad labiausiai pasitiki šalies vadovu, sumažėjo 2 proc. (rugsėjį G. Nausėdą įvardijo 15 proc. respondentų).
Tuo metu lyginant gruodžio ir gegužės mėnesio duomenis, labiausiai pasitikinčių prezidentu reitingas smuko net 7,4 proc. Gegužę labiausiai pasitikintys prezidentu nurodė 20,4 proc. respondentų.
Apklausa vyko 2025 m. gruodžio 11–29 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausta 1015 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), apklausa vyko 111 atrankos taškų. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę. Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
