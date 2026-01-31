VSAT: dešimtą parą Baltarusijos pasienyje neapgręžtas nė vienas migrantas

Kaip anksčiau skelbė ELTA, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) tai sieja su stipriai atšalusiais orais ir sumažėjusiu Baltarusijos spaudimu Lietuvai.
„Turi reikšmės Baltarusijos veiksmai, sąlyginės ramybės laikas. Tokių atvejų pasitaikydavo ir 2024 m., taip pat 2025 m. Toks įspūdis, kad Baltarusija pristabdė spaudimą, migrantai vengia judėti, laukia, kol oras atšils“, – Eltai penktadienį sakė VSAT patarėjas Giedrius Mišutis.
Neteisėtų migrantų toliau nefiksavo ir Latvijos bei Lenkijos pasienio pareigūnai.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1 652 asmenims, šiemet – 14.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,6 tūkst. neteisėtų migrantų.