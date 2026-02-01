Knygų mugės organizatoriai: G. Nausėda kvietimą gaus, tačiau sveikinimo žodžio netars

„Prezidentas G. Nausėda, kaip ir visa didelė Prezidentūros komanda, kaip ir Vyriausybės, Kultūros ministerijos bei Vilniaus miesto savivaldybės atstovai bus kviečiami atvykti į Vilniaus knygų mugę“, – Eltai raštu teigia Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) vykdomoji direktorė Laura Tekorė.
„Tradiciškai į Prezidentūrą ir visas minėtas institucijas iškeliaus nemažai kvietimų. Prezidentas G. Nausėda, kaip buvo skelbiama dar rugsėjo mėnesį, šiais metais nėra kviečiamas sakyti sveikinimo kalbos Vilniaus knygų mugės atidarymo renginyje“, – pažymėjo ji.
Pasak LLA direktorės, tokio sprendimo motyvai buvo išsakyti rugsėjo mėnesį, kada kultūros ministru tapo „Nemuno aušros“ deleguotas Ignotas Adomavičius. Toks sprendimas sukėlė kultūros bendruomenės protestus, o pati LLA „Facebook“ paskelbė atsisakanti Prezidentūros globos.
Savo ruožtu „Litexpo“ rinkodaros skyriaus vadovė Domantė Kriaučiūnaitė Eltai teigė, kad ryšiai su Prezidentūra nėra palaikomi.
„Renginys organizuojamas kaip viešas ir atviras visiems lankytojams, tačiau šįmet Vilniaus knygų mugė nėra globojama Respublikos prezidento G. Nausėdos. Ryšiai su Prezidentūra šiuo klausimu nėra palaikomi“, – raštu informavo D. Kriaučiūnaitė.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas I. Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei „aušriečio“ paskyrimas ministru sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Tiesa, vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį.
Į šias pareigas vėl nuspręsta deleguoti socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.