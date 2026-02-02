„Yra vieno žmogaus problema“: I. Ruginienė užsimena apie senkančią kantrybę dėl R. Žemaitaičio

Klausiama, ar darbas su „aušriečiais“ nebus pražūtingas valdančiojoje daugumoje dominuojantiems socialdemokratams, ministrė pirmininkė neslėpė – situacija yra sudėtinga. Tačiau galimybės pokyčiams labai ribotos – politikė įvardija tik Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ kaip galimus potencialius kitus koalicijos partnerius.
„Aš manau, kad sudėtinga koalicija ir nėra ko slėpti. Tikrai, patikėkite, man visą laiką kiekvieną dieną yra iššūkis atsakinėti į tuos pačius klausimus. Bet turime tokį įvairialypį Seimą ir partijos, atėjusios į Seimą, gavo rinkėjų mandatą ir to pasirinkimo didelio, deja, mes neturime“, – pirmadienį žurnalistams Marijampolėje sakė I.Ruginienė.
„Natūralu, kad socialdemokratai, kurie atstovauja kairiosios politinės krypties idėją, su konservatoriais sąjungos nelabai padarys. Su liberalias lygiai taip pat. Tai kas mums lieka iš didžiulio sąrašo? Demokratai. Daugiau didžiulio pasirinkimo ir nėra“, – socialdemokratų situaciją apibūdino ji.
Vis tik, I.Ruginienė ragino atkreipti dėmesį į tai, jog darbas su parlamento „aušriečiais“ yra gana sklandus.
„Kuomet ateina konkretūs darbai, ką iš esmės Vyriausybė daro ir demonstruoja, o mūsų pagrindinis tikslas yra ateiti ir padaryti darbus, vadovaujantis Vyriausybės programa – tai su pačia „Nemuno aušros“ frakcija mes tikrai kol kas rimtų problemų neturėjome“, – tvirtino ji, pažymėdama, kad problemas kelia vienas konkretus asmuo – R.Žemaitaitis.
Ministrė pirmininkė mįslingai užsimena, kad koalicijos partneris testuoja socialdemokratų kantrybės ribas.
„Yra vieno žmogaus problema ir tai yra iš tikrųjų problema. Ir aš manau, kad ne veltui mes ir viduje diskutuojame, kad ta taurė gali persipildyti“, – nurodė ji.
Pastaruoju metu pavieniai socialdemokratai užsimena apie poreikį koalicijos pokyčiams – svarstoma, ar tebeverta tęsti darbą su R.Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“.
Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kiek anksčiau tikino, jog įtampos šiuo klausimu ne slūgsta, o auga. Tačiau praėjusią savaitę jis nurodė, kad situacija koalicijoje yra gana stabili – nors pripažino, kad visada yra šiek tiek nerimo.
„Greičiausias mano apibūdinimas būtų – situacija šiandien yra stabili ir nepakitusi, bet su koalicija, koalicijos partneriais yra angliškas terminas „you never know“ (liet. niekada negali žinoti – Lrytas), kas gali atsitikti kitą dieną, po savaitės ar po kelių savaičių. Visą laiką yra tokios įtampėlės ir šiek tiek nerimo“, – po koalicinės tarybos posėdžio akcentavo jis.
R.Žemaitaitis atsidūrė dėmesio centre dėl kelionių po Lietuvą ir susitikimų su gyventojais. Į dalį jų atvyksta politikui oponuojantys aktyvistai. Vilkaviškyje neišvengta konfliktų – teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl incidento, kai politikas apstumdė į renginį atvykusį jaunuolį.
Generalinė prokuratūra atlieka tyrimą ir dėl galimai neteisėto duomenų rinkimo Elektrėnuose vykusio susitikimo su R.Žemaitaičiu metu.
Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje taip pat surezonavo nuotraukos, kuriose matomi R.Žemaitaitis bei „Agurkinių“ gaujai priklausęs Aurelijus Perminas, pravarde Šūdmaišis. Pats parlamentaras portalui Delfi teigė, kad jį ir A.Perminą sieja vandens sportas.
Inga RuginienėRemigijus Žemaitaitiskoalicija
Rodyti daugiau žymių