Dėl sąjungos su R. Žemaitaičiu „socdemus“ palikęs vicepirmininkas grįžta? Ant stalo – derybos dėl kėdės ministerijoje

Šaltinių teigimu, L.Gudžinskui siūloma ministro patarėjos Indrės Vareikytės kėdė, kuri svarsto apie karjeros pokyčius. Anksčiau I.Vareikytė patarinėjo buvusiai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei, tačiau ir pas ją ilgai neužsibuvo.
Pats L.Gudžinskas patvirtino, kad kalbasi su K.Vaitiekūnu, tačiau rankomis dar nesukirto.
„Tam tikri pokalbiai buvo, bet jie nėra galutinai užbaigti, tai aš kol kas nenorėčiau komentuoti“, – Lrytas sakė L.Gudžinskas.
„Kol kas, kadangi nėra sutarta, tai negaliu ir komentuoti. Jeigu bus sutarta, tai tikrai pakomentuosiu“, – pasiteiravus, kodėl domintų pareigos būtent Finansų ministerijoje, kuri nėra jo veiklos flange, nurodė politologas.
Paklaustas, ar planuoja sugrįžti ir į partiją, L.Gudžinskas atsakė artimiausiu metu tokių ketinimų neturintis, tačiau pripažino, kad su buvusiais bendražygiais šiuo klausimu pokalbių yra turėjęs.
„Kažkada buvo, bet paskutiniu metu nesikalbėjome. Palaikome kontaktus, vienaip ar kitaip karts nuo karto pasikalbame, bet labiau apskritai apie politiką. Kažkokių konkrečių sprendimų nesame priėmę“, – teigė jis.
Jei tokie pokalbiai yra vykę, vadinasi, kyla ir noras grįžti?
„Kartais kyla, iš tikrųjų norisi tam tikros veiklos, galiu atvirai tą pasakyti. Aišku, man svarbu daug dalykų: kaip suderinti su darbu, dėstau universitete, seku visą politinę situaciją, kol kas tai užkirtę kelią kažkaip stipriai prašytis“, – aiškino L.Gudžinskas.
Socialdemokratus buvęs partijos vicepirmininkas paliko dėl koalicijos su „Nemuno aušra“. Ši aplinkybė nepasikeitė. Vilniaus universiteto docentas sako, kad tai ir yra pagrindinė jo dilema.
„Yra pozicijos nuoseklumas. Jeigu aš keičiu poziciją, man reikia rasti rimtų argumentų, kodėl aš keičiu. Kol kas aš tų argumentų ieškau. Ta padėtis, kadangi ji yra įtempta, yra susipriešinimas, įvairios rezonansinės pataisos, įstatymai, protestai ir visa kita, tai tų argumentų kol kas iki galo nepavyko rasti“, – neslėpė L.Gudžinskas.
„Žinote, mano situacija tokia, atvirai pasakysiu, vis tiek koordinavau rinkimų programą, kuri didele dalimi vėliau atsidūrė Vyriausybės programoje – tiek Gintauto Palucko, tiek Ingos Ruginienės. Tai kaip ir jaučiu tam tikrą atsakomybę prisidėti ją įgyvendinant. Tai tokios yra dilemos. Jeigu šiuo atveju svarstyčiau, tai labiau padėti kaip nepartinis“, – pridūrė jis.
Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) po pergalingai pasibaigusių Seimo rinkimų sulaužius pažadą ir sudarius koaliciją su „Nemuno aušra“, L.Gudžinskas netrukus skambiai pasitraukė iš partijos.
Jis pareiškė, kad klydo ir pats klaidino visuomenę teigdamas, kad socialdemokratai nesukirs rankomis su Remigijumi Žemaitaičiu.
Septynerius metus LSDP gretose veikęs L.Gudžinskas į Seimą išrinktas nebuvo: daugiamandatėje apygardoje jis buvo nureitinguotas iš 27 į 52 vietą, vienmandatėje Antakalnio apygardoje liko trečias, tačiau užėmė svarbias vicepirmininko pareigas.
„Atsiprašau, kad klydau ir klaidinau per rinkimų kampaniją teigdamas, kad nesudarysime koalicijos su „Nemuno aušra“. Klaidos turi pasekmes. Traukiuosi iš partijos, atsistatydinu iš Solidarumo instituto direktoriaus pareigų“, – 2024 metų lapkričio 15 dieną feisbuke pranešė L.Gudžinskas.
Tuomet jis nurodė dirbęs ne dėl postų, o iš idėjos – visas jėgas skyręs socialdemokratų atsinaujinimui, formuluojant programines nuostatas, atliepiančias Vakarų socialdemokratijos esmę ir šiuolaikinio pasaulio iššūkius.
„Šiandien jaučiuosi išsieikvojęs. Paaukojau savęs tiek, kiek turėjau“, – tvirtino L.Gudžinskas.
Kurį laiką nuo politinių įvykių jis atsitraukė, pasinėrė į akademinę veiklą, tačiau vėliau žiniasklaidai noriai komentuodavo valdančiosios koalicijos sprendimus, padėtį socialdemokratų stovykloje, kritikavo procesą, bandant priimti LRT pataisas.
„Pešėsi demokratai su socialdemokratais, laimėjo Žemaitaitis“, – tokiais žodžiais vasarą feisbuke L.Gudžinskas apibūdino LSDP vadovybės sprendimą vėl sudaryti koaliciją su „Nemuno aušra“ po to, kai atsistatydino G.Paluckas ir griuvo Vyriausybė.
Kiek anksčiau jis atkreipė dėmesį, kad socialdemokratai turi šansą ištaisyti savo klaidą, kai sulaužė rinkėjams duotą pažadą, kuris, anot L.Gudžinsko, vis dar galioja.
„Negana to – vyksta karas Ukrainoje, eižėja transatlantinė partnerystė, o išorės provokacijų, – kad ir hibridinių, – grėsmė yra smarkiai išaugusi. Tokiomis aplinkybėmis socialdemokratų sandėrio su „Nemuno aušra“ kaina visai valstybei ir jos reputacijai tampa sunkiai pakeliama.
Po grubių buvusio lyderio klaidų socialdemokratams ilgai teks triūsti, kad atgautų žmonių pasitikėjimą. Būtinos įvairios priemonės. Pirmiausia – tai nuoširdus atsiprašymas, įsipareigojimas konkrečiais darbais skaidrinti valstybės valdymą, taip pat sisteminiai pokyčiai taisant išaiškėjusį institucijų veiklos broką.
Visa tai bus galima sėkmingai įgyvendinti tik pradedant darbą nuo švaraus lapo“, – tuomet situaciją komentavo buvęs „socdemas“.
Liutauras GudžinskasKristupas VaitiekūnasFinansų ministerija (FM)
Rodyti daugiau žymių