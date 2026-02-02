Į susitikimą su R. Žemaitaičiu atvykusiems mokiniams – kirtis: laukia pokalbiai, drausmins dėl praleistų pamokų

Su gyventojais Prienų J.Marcinkevičiaus bibliotekoje neseniai susitikęs „aušriečių“ vedlys R.Žemaitaitis aiškinosi, kiek nepilnamečių dalyvavo jo renginyje ir kokie jų apsilankymo motyvai.
Pirmadienį „Nemuno aušros“ paskyra feisbuke pasidalijo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės gautu raštu, kuriame politikui pateikti jo norimi atsakymai.
Ji patikino, kad Prienų „Žiburio“ gimnazijos administracija nedavė leidimo vaikams dalyvauti susitikime pamokų metu ir nedelegavo nei vieno mokytojo ar kito darbuotojo, kuris galėjo mokinius lydėti į biblioteką.
„Apie mokinių dalyvavimą vykusiame renginyje Gimnazijos administracija sužinojo jau po renginio iš viešojoje erdvėje pateiktos informacijos“, – rašoma R.Žemaitaičiui skirtame rašte.
J.Mickevičienės teigimu, nustatyta, kad renginyje dalyvavo 18 gimnazijos mokinių, iš jų – penki pilnamečiai ir 13 nepilnamečių. Pamokų pagal nustatytus tvarkaraščius tuo metu esą neturėjo tik keturi moksleiviai.
Po gauto savivaldybės atsakymo paaiškėjo, kad pamokas praleidusių jaunuolių gimnazijoje laukia „drausminės procedūros“.
„Mokinių, kurie renginyje dalyvavo pamokų metu be pateisinamos priežasties, pamokų praleidimas fiksuotas elektroniniame dienyne, šiems mokiniams bus taikomos Gimnazijoje galiojančios pamokų lankomumo ir drausminės procedūros“, – rašoma „Nemuno aušros“ lyderio gautame atsakyme.
Taip pat, priduriama, su renginyje dalyvavusiais mokiniais planuojami pokalbiai „etikos ir pilietiškumo ugdymo kontekste“.
„Bus aptariamos vertybės, pagarba kitai nuomonei, konstruktyvaus dialogo ir diskusijos kultūra viešojoje erdvėje“, – nurodė J.Mickevičienė.
Į tokias naujienas sureagavo ir patys „aušriečiai“.
„Nepilnamečiai ir politika – kur raudona linija?
Prienų savivaldybės atsakyme formaliai teigiama, kad renginys bibliotekoje nebuvo organizuotas mokyklos. Tačiau faktai lieka faktais: nepilnamečiai mokiniai dalyvavo politinio pobūdžio renginyje, dalis – pamokų metu.
Kai sakoma „niekas neorganizavo“, bet vaizdo įrašuose matome mokinius šalia suaugusiųjų.
Mokiniai neturi tapti politinių procesų ar suaugusiųjų ambicijų įrankiais“, – rašoma partijos feisbuko paskyroje.
