I. Vėgelė apie paviešintus J. Epsteino bylos dokumentus: didžiausia problema yra senaties terminas

„Nereikia pamiršti ir politinio vertinimo, jei paaiškėtų, kad J. Epstein dokumentuose netinkamuose kontekstuose yra paminėti Lietuvos vieši asmenys. Jei jų veikloje nebūtų nusikaltimo sudėties, būtinas politinis vertinimas“, – Eltai sakė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) narys I. Vėgėlė.
Jis tikisi, kad teisėsaugos institucijos ištirs ir įvertins bylos medžiagą.
„Teisėsaugos institucijos, visų pirma prokuratūra turi ištirti ir pateikti savo vertinimą. Net neabejoju, kad šie veiksmai jau atliekami“, – mano I. Vėgėlė.
Seimo nario teisininko I. Vėgėlės nuomone, didžiausia problema yra dėl galimų ikiteisminių tyrimų ir apkaltinamojo nuosprendžio senaties terminų.
„Juk J. Epstein nusikalstamas veikas vykdė prieš daugiau nei 20 dvidešimtį metų– Floridos policija oficialiai pradėjo tyrimą dėl nepilnametės išnaudojimo dar 2005 metais. Nuo veikos padarymo, priklausomai, kokia baudžiamoji veika inkriminuojama, apkaltinamojo nuosprendžio senatis skaičiuojama nuo 3 iki 25 metų. Tarkime, jei asmuo kaltinamas nesunkiu nusikaltimu – 8 senaties metai, jei apysunkiu – 12, sunkiu – 15 ir labai sunkiu – 25-eri metai. Apkaltinamojo nuosprendžio senatis reiškia, kad negalima priimti apkaltinamojo nuosprendžio, jei nuo asmens veikos praėjo didesnis nei minėtas senaties terminas. Jei šiuo atveju kiltų įtarimai dėl prekybos žmonėmis – senatis išsitęsia net 25-erius metus, nes tai yra labai sunkus nusikaltimas. Jei įvairūs Baudžiamojo kodekso (BK) straipsniai susiję su įtraukimu į prostituciją ar pan., tuomet senatis gali būti trumpesnė,“– aiškino I. Vėgėlė.
Pasak jo, su visa viešai paskelbta medžiaga J. Epstein byloje susipažinti išties sunku, nes jos kiekis įspūdingas.
„Tačiau pagal raktinius paieškos žodžius galima matyti santykinai dažną Lietuvos, mūsų miestų ir kai kurių pavadžių paminėjimus. Žurnalistų jau pateikti tekstai kelia rimtų klausimų, ar mūsų piliečių veikose nebuvo nusikaltimo sudėties. Tokių abejonių išties kyla“, – sakė I. Vėgėlė.
ELTA primena, kad JAV Teisingumo departamentas praėjusį penktadienį paviešino daugiau kaip tris milijonus puslapių J. Epsteino bylų dokumentų kartu su nuotraukomis ir vaizdo įrašais.
Lietuvos vardas ten minimas daugiau nei 1,2 tūkst. kartų, Vilniaus – daugiau nei 1 tūkst. kartų.
