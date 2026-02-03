Dėl prieš R. Žemaitaitį protestavusių mokinių – Prienų savivaldybės žinia

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė sakė, R. Žemaitaitis į juos raštu kreipėsi sausio 21 d.
„Rašte jis pateikė informaciją ir prašė įvertinti 2025 m. sausio 19 d. vykusio susitikimo su gyventojais aplinkybes, įskaitant mokinių dalyvavimą jame“, – rašoma J. Mickevičienės atsakyme Eltai.
R. Žemaitaičio rašte, kuriuo su ELTA pasidalijo savivaldybė, teigiama, jog sausio 19 d. į Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekoje vykusį renginį atvyko miestelio „Žiburio“ gimnazijos mokiniai kartu su mokytoju.
„Renginio metu Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokiniai kartu su mokytoju savo veiksmais trukdė susitikimo eigą: pertraukinėjo, replikavo, įžeidinėjo ir kitaip trikdė mano bendravimą su susirinkusiais asmenimis“, – rašte tvirtino R. Žemaitaitis.
Parlamentaro teigimu, mokiniai šiame susitikime dalyvavo pamokų metu, neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo ir be Prienų „Žiburio“ gimnazijos administracijos leidimo. Atsakomybę už mokinius R. Žemaitaitis priskyrė renginyje dalyvavusiam mokytojui.
„Manau, kad toks elgesys neatitinka švietimo įstaigų darbuotojams ir mokiniams taikomų elgesio, atsakomybės bei etikos principų, taip pat kelia abejonių dėl teisės aktų, reglamentuojančių nepilnamečių dalyvavimą viešuose renginiuose, laikymosi“, – rašė politikas.
„Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašau įvertinti Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinių ir juos lydėjusio mokytojo veiksmus. Tyrimo metu prašau išsiaiškinti, ar nebuvo pažeisti teisės aktai, reglamentuojantys nepilnamečių dalyvavimą viešuose renginiuose ir įvertinti mokytojo atsakomybę už tokį mokinių elgesį viešoje vietoje pamokų metu“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu Prienų rajono savivaldybė politikui atrašė, kad renginyje dalyvavo 18 gimnazijos mokinių, iš kurių 5 buvo pilnamečiai, 13 – nepilnamečiai.
„Dviejų su Gimnazijos administracija bendravusių tėvų teigimu, jie dalyvavo kartu su savo nepilnamečiais vaikais. Taip pat nustatyta, kad 4 mokiniai renginio metu neturėjo pamokų pagal individualius tvarkaraščius“, – rašoma savivaldybės atsakyme R. Žemaitaičiui.
Tiesa, savivaldybė Eltai pabrėžė, kad tai nebuvo tyrimas, kaip kad įvardijo „aušrietis“.
„Gavusi oficialų kreipimąsi, savivaldybė tik patikslino faktines aplinkybes, kaip tai įprastai daroma administracine tvarka, siekiant pateikti tikslų ir teisės aktus atitinkantį atsakymą“, – Eltai tvirtino J. Mickevičienė.
Paklausus, ar savivaldybė privalo atsakyti į tokias Seimo narių užklausas, J. Mickevičienė atsakė teigiamai.
„Taip, savivaldybė privalo atsakyti į oficialius prašymus ir paklausimus, kartu griežtai laikydamasi asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Jokie mokinių asmens duomenys nebuvo ir nėra viešinami“, – rašė ji.
Be to, savivaldybės atsakyme Seimo nariui pažymima, kad „Žiburio“ gimnazijos administracija patvirtino, kad mokinių, kurie renginyje dalyvavo pamokų metu be pateisinamos priežasties, pamokų praleidimas yra fiksuotas elektroniniame dienyne, jiems bus taikomos gimnazijoje galiojančios pamokų lankomumo ir drausminės procedūros.
„Su renginyje dalyvavusiais mokiniais planuojami pokalbiai etikos ir pilietiškumo ugdymo kontekste – bus aptariamos vertybės, pagarba kitai nuomonei, konstruktyvaus dialogo ir diskusijos kultūra viešojoje erdvėje“, – rašoma savivaldybės atsakyme.
Pasak savivaldybės, tokie pokalbiai yra įprasta ugdymo proceso dalis visose mokyklose ir nėra susiję su jokiu konkrečiu politiniu renginiu ar asmenimis. Be to, vadovaujamasi ir Švietimo įstatymu.
Tiesa, atsakyme Eltai J. Mickevičienė akcentavo, jog mokinių dalyvavimas renginyje nėra vertinamas kaip pažeidimas, o ugdymo proceso organizavimo klausimai sprendžiami mokyklų viduje, laikantis nustatytų tvarkų ir teisės aktų.
„Papildomai pabrėžiame, kad savivaldybė šią situaciją vertina ramiai, atsakingai ir išimtinai administraciniu aspektu, siekdama apsaugoti mokinių interesus ir neužkirsti kelio jų pilietiniam aktyvumui“, – pabrėžė ji.
V. Čmilytė-Nielsen: politikai neturi teisės pasijusti visagaliais
Tuo metu opozicinio Liberalų sąjūdžio pirmininkė V. Čmilytė–Nielsen taip pat pranešė pasikreipusi į Prienų rajono savivaldybę bei Vyriausybės atstovą Kauno ir Marijampolės apskrityse. Anot politikės, Vyriausybės atstovo prašoma įvertinti, ar savivaldybės administracijos direktorės veiksmai neviršija jai įstatymų suteiktos kompetencijos.
Taip pat prašoma ištirti, ar renkant informaciją apie nepilnamečius asmenis be tiesioginio teisinio pagrindo nebuvo pažeisti atitinkami teisės aktai. Kartu prašoma nustatyti, ar tokie veiksmai nėra piktnaudžiavimas valdžia, kai administraciniai įgaliojimai naudojami ne pagal paskirtį.
Tuo metu savivaldybės atstovų politikė prašo atsakyti, kam konkrečiai buvo adresuotas R. Žemaitaičio jau minėtasis sausio 21 d. raštas. Taip pat norima atsakymo, kokiu teisiniu pagrindu administracija rinko ir tretiesiems asmenims – šiuo atveju Seimo nariui – teikė duomenis apie nepilnamečius asmenis.
„Įskaitant informaciją apie jų amžių, buvimo vietą konkrečiu metu ir dalyvavimą renginiuose. Prašome nurodyti, kaip šie veiksmai suderinami su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR)“, – tęsė ji.
Kartu liberalė iškėlė klausimą, kuo vadovaudamasi savivaldybės administracija, neturėdama tiesioginių mokyklos vadovo darbdavio funkcijų, teikia nurodymus ar rekomendacijas dėl ugdymo proceso organizavimo.
„Sulaukus šių atsakymų bus matyti, kokie kiti veiksmai reikalingi, kad tokios skandalingos situacijos nepasikartotų“, – rašė ji.
„Mes gyvename demokratinėje valstybėje, kurioje turi būti gerbiamos kiekvieno jos piliečio teisės į nuomonę ir protestus. Jokie – nei savivaldos, nei nacionaliniai – politikai neturi teisės pasijusti visagaliais bei įsivaizduoti, kad gali šokdinti mokyklas, bauginti moksleivius ir jų šeimas“, – pabrėžė V. Čmilytė–Nielsen.
R. Žemaitaitis apkaltino konservatorius
Tuo metu šiuo Prienų rajono savivaldybės atsakymu savo „Facebook“ paskyroje pasidalijęs R. Žemaitaitis apkaltino konservatorius išnaudojant vaikus politiniams tikslams.
„Koks esminis panašumas jungiantis Hitlerį ir konservatorius? Vaikų išnaudojimas politiniams tikslams! Praėjo tiek daug laiko, bet vaikų išnaudojimo metodai išlieka tie patys“, – rašė „aušrietis“.
Tai jau ne pirmas kartas, kai po R. Žemaitaičio susitikimų su gyventojais kyla kontraversijų. Sausio pabaigoje į renginį Kaune atvyko apie šimtas žmonių. Prieigose jo dalyvius pasitiko būrelis jaunimo, atvykusio su plakatais, kurie skelbė: „Nelegali parama – nešvari politika“ ar „Teistas antisemitas melagis“.
Kai kurie į susitikimą atvykusieji piktinosi, kad tokioje iniciatyvoje dalyvauja nepilnamečiai, ragino apie tai pranešti Vaikų teisėms.
Tuo metu gausios policijos pajėgos nepilnamečius išprašė iš pastato. Tiek pareigūnų, tiek jaunimo elgesys sulaukė atgarsių socialiniuose tinkluose, kur didelė dalis vartotojų gyrė jaunimą ir kritikavo juos iš renginio išvariusius „Nemuno aušros“ rėmėjus bei policiją. Pareigūnų veiksmų vertinimą dabar atlieka policija.
Vaiko teisių specialistų teigimu, nepilnamečiai turi teisę reikšti nuomonę, tačiau būtina užtikrinti jų saugumą.
Po šio įvykio policija pradėjo pradėjo dvi administracines teisenas.
Kiek anksčiau per susitikimą su gyventojais Vilkaviškyje R. Žemaitaitis apstumdė prieš jį protestavusį vyrą. Ikiteisminį tyrimą šiuo klausimu pradėjo ir Generalinė prokuratūra.
Generalinė prokuratūra taip pat pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto asmens duomenų rinkimo Elektrėnuose vykusio susitikimo su parlamentaru R. Žemaitaičiu metu.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraPrienai
Rodyti daugiau žymių