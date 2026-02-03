I. Ruginienė susitiko su Baltarusijos opozicijos lydere M. Kalesnikava

„Džiaugiuosi, kad esate laisvėje. Lietuva yra pasirengusi jums visokeriopai padėti“, – susitikimo metu sakė Vyriausybės vadovė I. Ruginienė.
Ministrė Pirmininkė taip pat pabrėžė, kad Lietuvos Vyriausybė remia JAV diplomatines pastangas siekiant išlaisvinti visus politinius kalinius Baltarusijoje.
„Bendradarbiaujame su JAV Prezidento specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coale'u, kurio diplomatinės pastangos duoda apčiuopiamų rezultatų – tiek išlaisvinant politinius kalinius, tiek stiprinant saugumą regione. Šie žingsniai mums itin svarbūs, nes jie prisideda ir prie Lietuvos nacionalinio saugumo stiprinimo“, – susitikime pažymėjo Vyriausybės vadovė I. Ruginienė.
Susitikimo metu M. Kalesnikava savo ruožtu paragino Lietuvą ir „toliau remti JAV vykdomas pastangas, skirtas diplomatinei deeskalacijai santykiuose su Baltarusija“. Ji pažymėjo, kad Lietuva galėtų atlikti svarbų vaidmenį formuojant konstruktyvią derybų darbotvarkę.
Susitikimo metu M. Kalesnikava padėkojo Ministrei Pirmininkei už nuoseklią Lietuvos paramą Baltarusijos pilietinei visuomenei ir demokratiniam judėjimui bei išlaisvinant politinius kalinius, suteikiant jiems visą būtiną pagalbą.
Vyriausybės vadovė akcentavo, kad Lietuva toliau išlaikys spaudimą siekiant visų politinių kalinių išlaisvinimo Baltarusijoje, pabrėžė, kad Lietuva girdi Baltarusijos žmonių balsą, toliau rems Baltarusijos pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.
