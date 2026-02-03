Iš G. Nausėdos – jau griežtas raginimas socialdemokratams: kuo toliau, tuo daugiau klaustukų kyla

Ypač kritiškai šalies vadovas įvertino pastarosiomis dienomis pasirodžiusią informaciją apie „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ryšius su nusikaltėliu Aurelijumi Perminu, pravarde Šūdmaišis.
„Aš matau čia problemą, ir tai yra rimta problema. Tai yra netgi galimas kriminalizacijos šešėlis, kuris turi būti paneigtas.
Jeigu jis visą laiką slankios paskui šitą koaliciją kaip šešėlis arba kaip toks deguto didelis didelis šaukštas, gali atsitikti taip, kad visi geri koalicijos darbai prilygs ir bus analogas tam veikėjui, kuris ten tokia pravarde įdomia vadinasi.
Tai koalicijos darbai irgi gali įgyti tokį pobūdį, arba bent jau visuomenės akyse. Manau, kad tai turėtų būti paneigta, nuo to turi būti atsiribota“, – „Žinių radijuje“ antradienį tvirtino G.Nausėda.
Ar tai įmanoma padaryti koalicijoje esant „Nemuno aušrai“? Šalies vadovas tikino jau seniai raginantis socialdemokratų partiją atsakyti sau į klausimą, ko jie iš tikrųjų siekia, kokie yra jų ilgalaikiai tikslai.
„Ir tada paprasčiausiai būti sąžiningais tiek savo, tiek visos visuomenės atžvilgiu. Dabar sakymas, kad kantrybės taurė pildosi ar kažkoks procesas vyksta, bet jis niekaip nepasibaigia, jis, tiesą sakant, sukelia tokius dviprasmiškus jausmus“, – svarstė G.Nausėda.
Anot prezidento, turi būti labai aiškiai susidėlioti taiškai, diskusijos socialdemokratų gretose turi įvykti.
„Nes kuo toliau, tuo daugiau kyla klaustukų dėl šitos koalicijos pobūdžio ir likimo“, – prisipažino šalies vadovas.
„Aš matau, kad jie stengiasi įsivertinti, matau atskirus socialdemokratų partijos tiek vadovus, tiek ne vadovus, kuriems kyla abejonės.
Bet žinote, abejonės yra abejonės – jei iš tų abejonių nekyla rezultatas, jos ir lieka abejonėmis“, – pridūrė prezidentas.
