Lietuvos dienaAktualijos

JAV kariai Baltijos jūroje vykdys kovinius šaudymus iš HIMARS

2026 m. vasario 3 d. 06:15
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kariai antradienį Baltijos jūroje vykdys kovinius šaudymus į joje esančius taikinius iš reaktyvinės salvinės ugnies sistemos HIMARS, pranešė Lietuvos kariuomenė.
Daugiau nuotraukų (1)
Šūvių metu bus ribojamas eismas, laivyba ir oro erdvė, taip pat nebus galima patekti į Kairių poligoną.
Šaudymams ruošiamasi po sausio mėnesį Generolo Silvestro Žukausko poligone vykusių bendrų Lietuvos ir JAV karių mokymų.
Jų metu kariai mokėsi atlikti HIMARS sistemos priežiūros ir patikros darbus, užimti pozicijas, vykdyti ugnies uždavinius, vairuoti sunkvežimius žiemos sąlygomis, pertaisyti raketas ir pasiruošti salvinės artilerijos sistemas šaudymui.
JAV kariaiHIMARSBaltijos jūra
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.