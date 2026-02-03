JAV kariai Baltijos jūroje vykdys kovinius šaudymus iš HIMARS

Šūvių metu bus ribojamas eismas, laivyba ir oro erdvė, taip pat nebus galima patekti į Kairių poligoną.
Šaudymams ruošiamasi po sausio mėnesį Generolo Silvestro Žukausko poligone vykusių bendrų Lietuvos ir JAV karių mokymų.
Jų metu kariai mokėsi atlikti HIMARS sistemos priežiūros ir patikros darbus, užimti pozicijas, vykdyti ugnies uždavinius, vairuoti sunkvežimius žiemos sąlygomis, pertaisyti raketas ir pasiruošti salvinės artilerijos sistemas šaudymui.
JAV kariaiHIMARSBaltijos jūra
Rodyti daugiau žymių