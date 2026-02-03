Kaune rengiama NATO daugianacionalinės kovinės grupės vadovavimo perdavimo ceremonija

Kaip praneša Lietuvos kariuomenė (LK), NATO daugianacionalinė kovinė grupė pereis į Vokietijos brigados Lietuvoje pavaldumą ir taps sudėtine Vokietijos brigados dalimi.
„Lietuvos kariuomenėje nuo seno puoselėjama tradicija kaip simbolinį vadovavimo ženklą perduoti karinę padalinio vėliavą. Istoriškai ji simbolizuoja padalinio garbę, tapatybę ir ryžtą, todėl vėliavos perdavimas visada laikomas išskirtiniu pasitikėjimo ir bendrystės simboliu“, – teigiama pranešime.
Skelbiama, jog ceremonijoje dalyvaus apie 2 tūkst. Vokietijos brigados, kitų NATO sąjungininkų bei Lietuvos kariuomenės karių su ginklais ir vėliavomis.
Kaip skelbta, 2016 m. Varšuvoje vykusiame viršūnių susitikime NATO nusprendė dislokuoti priešakines pajėgas rytinėje Aljanso dalyje. 2017 metų pradžioje pirmieji šio NATO kovinio vieneto kariai atvyko į Lietuvą.
NATO daugianacionalinė kovinė grupė yra dislokuota Rukloje ir yra integruota į Lietuvos kariuomenės pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ sudėtį.
Sąjungininkų kariai kartu su brigados kariais dalyvauja karinio rengimo programoje. 2025 m. vasario 5 d. Aljanso priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė pervadinta į NATO daugianacionalinę kovinę grupę.
ELTA primena, kad Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Lietuvos kariuomenėVokietijos kariai
