Skelbia, kad Aplinkos ministerijos darbuotojai nepatenkinti A. Žuromsko sprendimu: išnešė be sutikimo

Ministerijos darbuotojai portalui teigė taip pat esantys nepatenkinti ministro Kastyčio Žuromsko priimtu sprendimu savo kabinete pasikeisti baldus, įsigyti naują stalą ir erdvę išdekoruoti daugybe vazoninių augalų.
„Delfi“ duomenimis, augalams ir jų priežiūrai ministerija išleido kelis tūkstančius eurus, o naujas stalas kainavo 249 eurus.
Aplinkos ministerijos atstovai portalui paaiškino, kad spintų atsikratyta ruošiantis pirmininkavimui ES Tarybai 2027 metais, nes ministerijos patalpose vyks tarptautiniai renginiai, o spintos tapo nereikalingos, nes pastaraisiais metais dirbama be popierinių dokumentų – viskas suskaitmeninta.
„Aplinkos ministerija, kaip ir kitos Lietuvos valstybinės institucijos, pradėjo pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai 2027 m., kurio metu ministerijos patalpose vyks tarptautiniai susitikimai ir renginiai. Vienas iš pasirengimo etapų yra patalpų sutvarkymas, kurį organizuoja Turto bankas. Šiems darbams pradėta ruoštis iš anksto, atsisakant nereikalingų ir nusidėvėjusių daiktų“, – teigė institucija.
„Ministerija jau kelerius metus dirba be popierinių dokumentų, o likę aktualūs dokumentai yra suskaitmeninti. Todėl inicijuotas anksčiau dokumentų laikymui naudotų spintų išvalymas ir nereikalingų daiktų atsisakymas“, – aiškino ministerija.
Ji taip patikino, kad iš kabinetų pašalintos sulūžusios spintos buvo atiduotos utilizuoti, o naudojimui dar tinkamos – perduotos Lietuvos kalėjimų tarnybai.
ELTA primena, kad pirmąjį 2027 m. pusmetį Lietuva pirmininkaus ES Tarybai. Per šį laikotarpį planuojama Lietuvoje surengti vieną pirmininkavimo atidarymo renginį, ne mažiau kaip vieną valstybių ir Vyriausybių vadovų susitikimą, iki dvidešimties ministrų lygmens susitikimų.
Numatoma, kad Lietuvos pirmininkavimo metu aukšto lygmens susitikimus Vilniuje stebės ir juos nušvies keli tūkstančiai žurnalistų, atstovaujančių Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos priemonėms.
