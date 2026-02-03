URM surinko kone 14 tūkst. eurų paramos: žada Ukrainai perduoti bent 28 elektros generatorių komplektus

„Lietuvos užsienio reikalų ministerija, vykdydama paramos Ukrainai akciją, inicijuotą minint Ukrainos Vienybės dieną, jau surinko beveik 14 tūkst. eurų.
Ši suma leis perduoti Ukrainai bent 28 elektros generatorių komplektus, kurie Rusijos agresijos ir masinių atakų prieš civilius gyventojus bei kritinę infrastruktūrą akivaizdoje padės užtikrinti gyvybiškai svarbią paramą šalies gyventojams šią atšiaurią žiemą“, – rašoma pranešime.
„Lietuvos diplomatinės tarnybos darbuotojai aktyviai prisideda prie paramos Ukrainos žmonėms, dėl masinių Rusijos atakų kovojantiems su tamsa ir stingdančiu šalčiu.
Mūsų tikslas – įkvėpti ukrainiečiams vilties, padėti išgyventi šią žiemą siunčiant šilumą ir šviesą bei priminti, kad jie nėra ir niekada neliks vieni“, – pranešime cituojamas užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
URM teigimu, paramos lėšos buvo perduotos organizacijai „Stiprūs kartu“, kuri drauge su Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi ir partneriais įgyvendina akciją „Sušildyk Ukrainą“. Jos metu renkamos lėšos įrangai, gyvybiškai svarbiai tam, kad ukrainiečiai galėtų išgyventi atšiaurią žiemą.