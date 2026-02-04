„Nemuno aušra“ nuomojo automobilį iš paties R. Žemaitaičio

„Norime pasidalinti mūsų iniciatyvos metu itin netikėtai aptikta sutartimi, kuri kelia rimtų klausimų dėl politinių partijų lėšų naudojimo. Pastebėjome, kad politinė partija už reikšmingą sumą išsinuomojo automobilį iš… savo pačios pirmininko“, – teigiama iniciatyvos „Viešpirkiai“ paskelbtoje publikacijoje.
Nurodoma, kad 2024 m. sausio 17 d. buvo sudaryta automobilio nuomos sutartis. Jos vertė – per 31 tūkst. Eurų.
Nors sutartis, kaip teigiama, galiojo iki 2024 m. lapkričio 13 d., ji buvo paviešinta vos prieš kelias dienas – šių metų sausio 29 d.
„Sutarties skelbime aiškiai nurodoma, jog pirkėjas yra „Nemuno Aušra“, o tiekėjas – Remigijus Žemaitaitis“, – pastebi iniciatyva „Viešpirkiai“.
Ar tai gali būti duomenų klaida? Vargu, mat tiek automobilio nuomotojo, tiek nuomininko parašai sutarties dokumente sutampa.
Todėl, konstatuoja iniciatyvos atstovai, galima teigti, kad „aušriečių“ pirmininkas R.Žemaitaitis pats iš savęs nuomojosi automobilį, iš partijos biudžeto tam atseikėdamas daugiau kaip 3,1 tūkst. eurų per mėnesį.
Tiesa, tikėtina, kad tai nėra vienintelis toks atvejis „aušriečių“ gretose. Iniciatyvos analitikai skelbia, kad 2024 m. kovo 12 d. lapkričio 13 dienomis buvo sudaryta dar viena automobilio nuomos sutartis už maždaug 18 tūkst. eurų. Šį kartą nuomotoja – R.Žemaitaičio bendražygė, Seimo „aušrietė“ Daiva Petkevičienė.
„Šie duomenys rodo sunkiai paaiškinamą praktiką, kai politinė partija sudaro sutartis su jos pačios vadovybe ar nariais. Tai kelia rimtų klausimų dėl galimo interesų konflikto, skaidrumo ir politinės atsakomybės“, – pastebi „Viešpirkiai“.
