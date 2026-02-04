Lietuvos dienaAktualijos

A. Lobovo ir A. Kandroto byloje dėl neapykantos kurstymo bus sakomos baigiamosios kalbos

2026 m. vasario 4 d. 06:50
Gytis Pankūnas
Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje aktyvių įvairių protestų dalyvių Antano Kandroto, pravarde Celofanas, ir Andrejaus Lobovo byloje dėl neapykantos kurstymo trečiadienį planuojama klausytis baigiamųjų kalbų.
Per baigiamąsias kalbas pirmasis paprastai pasisako prokuroras, jis pasiūlo bausmes kaltinamiesiems. Vėliau savo pozicijas išdėsto kaltinamieji, jų gynėjai ir kiti bylos dalyviai.
ELTA primena, kad prokuratūra teismui A. Kandroto-Celofano ir A. Lobovo baudžiamąją bylą perdavė praėjusių metų birželį.
Šioje byloje minėti asmenys kaltinami viešosios tvarkos pažeidimu, neapykantos kurstymu prieš žmonių grupę ir jai priklausantį asmenį, buvusį Seimo narį, dabartinį Laisvės partijos lyderį Tomą Vytautą Raskevičių dėl seksualinės orientacijos. Politikas neslepia esantis homoseksualus.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai nukentėjusiojo T. V. Raskevičiaus socialiniame tinkle „Facebook“ 2024 m. pasirodė vaizdo įrašas, kuriame buvo matyti, kad kitame teismo posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavęs A. Kandrotas-Celofanas ir į teismo salę atėjęs A. Lobovas ėmė užgaulioti ir tyčiotis iš parlamentaro.
Vaizdo įraše fiksuota, kad A. Lobovas teismo posėdžių salėje ėmė kalbėti apie tai, kad T. V. Raskevičiaus „burna užimta“ ir dėl to jis „negali kalbėti“. A. Kandrotas-Celofanas savo ruožtu, kalbėdamas apie parlamentarą, teigė, kad „pas jį, kai burna užimta, pas jį būna kietas daiktas burnoj“ ir vėliau pridūrė: „Pasimatysim dar, Vytautai, būsi eilinis pyder… gėjus“.
A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas savo kaltės nepripažįsta.
A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas praėjusių metų rugsėjį išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį riaušių prie Seimo byloje. Teismas vyrus nuteisė dėl dalyvavimo riaušėse. A. Kandrotui-Celofanui skirti keturi metai nelaisvės, A. Lobovui – dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, ją atidedant. Nuteistieji pripažinti recidyvistais.
Andrejus Lobovas Antanas Kandrotas-Celofanas Tomas Vytautas Raskevičius

