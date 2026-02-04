Apeliacinis teismas R. Žemaitaičio bylą planuoja atversti kitą savaitę

Apeliaciniame teisme trečiadienį buvo surengtas organizacinis posėdis šioje byloje. Jo metu buvo suderintos posėdžių datos. Teisėjai su bylos dalyviais suderino ir nutarė, kad baudžiamąją bylą ketinama atversti vasario 11 d.
Kiti posėdžiai byloje suplanuoti kovo 16, kovo 18, balandžio 2 dienomis.
Nei valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Justas Laucius, nei R. Žemaitaičio advokatė Egidija Belevičienė teigė neplanuojantys teikti prašymų nušalinti bylą nagrinėsiančius teisėjus.
Organizacinis teismo posėdis byloje vyko nuotoliniu būdu. Jame R. Žemaitaitis nedalyvavo.
Politiko advokatė E. Belevičienė posėdyje užsiminė, kad jos ginamasis norėtų dalyvauti kituose teismo posėdžiuose.
Kitas R. Žemaitaičio gynėjas advokatas Vytautas Sirvydis savo ruožtu užsiminė prašysiantis teismo byloje atlikti įrodymų tyrimą.
Dėl praėjusių metų gruodžio 4 d. paskelbto Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio apeliacinius skundus parašė R. Žemaitaitis, jo advokatas V. Sirvydis ir Vilniaus apygardos prokuratūra. Už neapykantos kurstymą ir Holokausto menkinimą nuteistas „aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis kartu su advokatu prašo nuosprendį visiškai panaikinti.
Prokuratūra prašo „aušriečių“ lyderiui skirti daugiau nei 10 kartų didesnę, 51 250 eurų siekiančią baudą. Tokios pat baudos valstybės kaltintojas Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras J. Laucius prašė ir pirmos instancijos teisme.
Prokuratūra taip pat prašo panaikinti nuosprendžio dalį, kuria iš kaltinimo R. Žemaitaičiui buvo pašalinti tęstinę nusikalstamą veiką sudarantys žydų tautos genocido (Holokausto) menkinimo epizodai ir šioje dalyje priimti naują apkaltinamąjį nuosprendį.
Nuteistas už neapykantos kurstymą, skirta piniginė bauda
ELTA primena, kad „Nemuno aušros“ pirmininkui R. Žemaitaičiui nuosprendžiu skirta 5 tūkst. eurų bauda. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad, būdamas valstybės politiku, R. Žemaitaitis 2023 m. gegužę ir birželį vartojo niekinančią žmogaus orumą kalbą, skatino neapykantą žmonių grupei dėl jų žydų tautybės. Byloje buvo tiriami ir vertinami 7 politiko socialiniame tinkle paskelbti įrašai ir parlamente partijos pirmininko viešai pasakyta kalba.
Konstatuota, kad politiko vieši pasisakymai socialiniame tinkle „Facebook“, taip pat jo kalba, pasakyta Seimo posėdyje, peržengė Konstitucijoje įtvirtintos saviraiškos laisvės ribas ir atitiko Baudžiamajame kodekse numatytas nusikalstamas veikas.
Teismas pažymėjo, kad įrašuose politikas naudojo žeminančią, žmogaus orumą niekinančią ir tautiniu pagrindu priešiškumą kurstančią kalbą. Nemaža dalis pasisakymų buvo pateikti remiantis istoriniais šaltiniais nepagrįsta, tikrovės neatitinkančia informacija, kuri žydų tautybę kaip grupę kaltino įvairiais istoriniais nusikaltimais, sovietinėmis represijomis ir kitomis tragedijomis, įvykusiomis XX amžiuje.
Teismo vertinimu, tokio pobūdžio vieši pareiškimai skatino priešiškumą ir stiprino neigiamus stereotipus, todėl neatitiko Konstitucijoje garantuojamos saviraiškos laisvės turinio.
Anot teisėsaugos, būdamas Seimo nariu, R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ komentuodamas žinią, kad Izraelio pajėgos nugriovė palestiniečių mokyklą, galimai niekino žydų tautybės asmenis, vartojo antisemitinius pasisakymus.
Pagal kaltinamąjį aktą, taip pat R. Žemaitaitis, būdamas Seimo nariu, per parlamento plenarinį posėdį pasakytoje kalboje viešai paskleidė prieš žydų tautybės asmenis nukreiptą antisemitizmo normalizavimo idėją, niekindamas ir skatindamas neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų tautybės.
Lietuvos apeliacinis teismasRemigijus Žemaitaitisantisemitizmas
