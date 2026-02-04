Apklausa: per metus blogėjo daugiau nei pusės gyventojų požiūris į G. Nausėdą

Remiantis apklausos duomenimis, blogiau apie šalies vadovą atsiliepė 54 proc. žmonių. Šiai respondentų grupei dažniau priklausė vyrai, vyresni nei 50 metų žmonės, kaimo gyventojai, taip pat vadovai ir bedarbiai.
Tuo metu 5 proc. gyventojų nurodė, kad jų požiūris į prezidentą gerėjo. Daugiausia tai didmiesčių bei dešiniųjų pažiūrų gyventojai, taip pat asmenys su didžiausiomis šeimos pajamomis.
Dar 38 proc. respondentų teigė, kad jų vertinimas G. Nausėdos atžvilgiu nesikeitė. Tokį atsakymą daugiausia pateikė moterys, jaunimas, miesto gyventojai, besimokantis jaunimas ir centro pažiūrų gyventojai.
Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą sausio 8–24 dienomis atliko bendrovė „Baltijos tyrimai“. Jos metu buvo apklausti 1 063 pilnamečiai Lietuvos gyventojai.
Rezultatų paklaida neviršija 3,1 proc.