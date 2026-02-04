„Nemuno aušros“ ministeriją krečia intrigos: po skandalingo pareiškimo – žinia apie atleistą viceministrą

„Mačiežos teiginiai apie „izoliaciją“ ir jo kuruojamos srities sprendimų priėmimą „už nugaros“, yra klaidinantys. Komiteto posėdyje Aplinkos ministerijos teikiamą projektą pristatęs aplinkos viceministras Edmundas Mačieža prarado pasitikėjimą ir parodė, kad neturi reikiamų kompetencijų vykdyti jam pavestų darbo funkcijų, todėl šiandien nuspręsta atleisti viceministrą iš užimamų pareigų“, – Eltai komentavo K. Žuromskas.
Jo teigimu, E. Mačieža dalyvavo sprendimų priėmimo procese, todėl pasisakymai Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje neatitinka tikrovės.
„Už miškų politiką atsakingas viceministras periodiškai susitikdavo su ministru aptarti Miškų įstatymo naujos redakcijos projektą ir kitus kuruojamų sričių klausimus, koordinavo Miškų politikos grupės darbą (…), savo iniciatyva organizavo susitikimus su suinteresuotomis šalimis ir buvo visiškai įsitraukęs į Miškų įstatymo naujos redakcijos projekto rengimą ir pristatymą Vyriausybėje“, – komentavo jis.
„Šiandien Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje pradėtos diskusijos dėl Seimui 2024 m. pateikto Miškų įstatymo naujos redakcijos projekto.
Už miškų politiką atsakingas viceministras periodiškai susitikdavo su ministru aptarti Miškų įstatymo naujos redakcijos projektą ir kitus kuruojamų sričių klausimus, koordinavo Miškų politikos grupės darbą (vykdė periodinius susitikimus, derino ir pasirašinėjo visus su miškų sritimi susijusius teisės aktų projektus ir raštus, dalyvavo vidiniuose ir tarpinstituciniuose posėdžiuose), savo iniciatyva organizavo susitikimus su suinteresuotomis šalimis ir buvo visiškai įsitraukęs į Miškų įstatymo naujos redakcijos projekto rengimą ir pristatymą Vyriausybėje. Todėl E. Mačiežos teiginiai apie „izoliaciją“ ir jo kuruojamos srities sprendimų priėmimą „už nugaros“, yra klaidinantys.
Toliau Miškų įstatymo naujos redakcijos projektą, kaip ir iki šiol, rengia ir koordinuoja Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės kompetentingi ekspertai, projektas derinamas ir su kitais ministerijos padaliniais, politinės vadovybės nariais, socialiniais partneriais“, – pranešė Aplinkos ministerija.
Kaip trečiadienį skelbė portalas „delfi“, trečiadienį vykusiame Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje aplinkos viceministras E. Mačieža teigė, jog jaučiasi „izoliuotas“ nuo priimamų sprendimų, kurių dalis yra priimami jam „už nugaros“.