B. Davidonytė: Seimo darbo grupė grįš prie tų pačių LRT pataisų, dėl kurių kilo protestai

„Tarp pasiūlymų vėl grįžtama prie valdančiųjų norimos direktoriaus atleidimo tvarkos – lygiai identiškai tokios pačios kaip buvo gruodį, kai mes visi protestavome prie Seimo. Nors pačioje Darbo grupėje apie tai nieko diskutuota net nebuvo“, – trečiadienį „Facebook“ skelbė B. Davidonytė.
„Grįžtama prie nuostatų, kurias kritikavo aibė tarptautinių institucijų, Europos Parlamento (EP) rezoliucija ragino atmesti ir nebesvarstyti, o Europos tarybos Venecijos komisija rengia skubias išvadas, kurių nepaisymas gali lemti pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą ir milijonus ar net milijardus eurų, kurių netektume“, – tęsė ji.
Seimo darbo grupės nariams skirtame dokumente, su kuriuo susipažino ir ELTA, parlamento Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcija siūlo atleisti visuomeninio transliuotojo vadovą tik tuo atveju, jeigu „jis netinkamai vykdo LRT generalinio direktoriaus funkcijas, numatytas šio įstatymo 14 straipsnyje, arba Taryba nepatvirtina metinės LRT veiklos ataskaitos ir jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja daugiau kaip pusė visų Tarybos narių.“
B. Davidonytė taip pat teigia, kad darbo grupė svarstys ir Seimo Audito komiteto pirmininko Artūro Skardžiaus pataisas. Darbo grupės nariams atsiųstame dokumente yra Seimo Audito komiteto siūlymas, kuriame teigiama, kad LRT naudojamuose kanaluose ir interneto svetainėje be Tarybos leidimo nebūtų leista veikti kitos žiniasklaidos priemonėms ar jų atstovams.
Pasak B. Davidonytės, taip siekiama iš LRT eterio pašalinti visuomenininką Andrių Tapiną, žurnalistą Edmundą Jakilaitį, Žurnalistų profesionalų asociacijos narę Ritą Miliūtę – asmenis, kurie be visuomeninio transliuotojo dirba ir kitose žiniasklaidos priemonėse.
„LRT taryba taps savotišku Glavlitu, kuris nuspręs: kas vertas kalbėti LRT eteryje, o kas ne. Dabar tai ne tik Skardžiaus pataisos, joms palaikymą išreiškė ir valstiečių frakcija. Na, iki šiol žmonės protestavo dėl LRT nepriklausomumo principo, bet pažiūrėsime kas bus, kai Seimo nariai imsis tiesiogiai iš eterio šalinti kritiškus balsus“, – rašė ji.
„Žodžiu, įvyko tai, ką mes, žurnalistų bendruomenė sakėme nuo pat pradžių, kai Darbo grupė buvo tik kuriama. Tai, dėl ko mes atsisakėme dalyvauti šios Darbo grupės posėdžiuose tam, kad nelegitimizuotume šių pataisų ir netaptume šydu jų priėmime. Galbūt socialdemokratai tikisi, kad šalta žiema išgąsdins pilietinę visuomenę. Bet galiu garantuoti – mūsų niekas neišgąsdins“, – apibendrino B. Davidonytė.
ELTA primena, kad praėjusių metų gruodį valdantieji siekė skubos tvarka priimti įstatymo pataisas dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.
Opozicijai registravus šimtus komiškų pasiūlymų, pataisų svarstymas parlamente užsitęsė, o sutrikus Seimo Kultūros komiteto vadovo Kęstučio Vilkausko sveikatai, projekto priėmimas neįvyko.
Be to, gruodį vykusiame šalies vadovo, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikime sutarta pristabdyti visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka. Nuspręsta suburti parlamentines frakcijas bei žiniasklaidos organizacijas atstovaujančią darbo grupę, kuri turėtų patobulinti valdančiųjų siūlomą įstatymo variantą. Tą tikimasi padaryti iki vasario 14 d.
Pirminiame valdančiųjų projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT vadovą būtų balsuojama slaptai. Be to, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei pusė Tarybos narių, t. y. bent 7 iš 12.
Projektas sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės bei dalies tarptautinių organizacijų kritikos — prie Seimo vyko protestai, platinta peticija. Žiniasklaidos atstovai ragino valdančiuosius atmesti siūlomas pataisas.