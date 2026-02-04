I. Ruginienė pasisakė apie „Nemuno aušros“ automobilių nuomą iš savų partiečių

Pasak ministrės pirmininkės, politikai turi vengti situacijų, kuriančių bet kokias interesų konflikto regimybes. Todėl Vyriausybės vadovė viliasi, kad atsakingos institucijos įvertins trečiadienį viešojoje erdvėje rezonansą sukėlusią informaciją.
„Blogai vertinu ir čia mes, politikai, turėtume dirbti taip, kad net nebūtų regimybės įvairioms spekuliacijoms, diskusijoms. Bet lygiai taip pat pasitikiu ir institucijų darbu. Tai tikrai manau, kad atitinkamos institucijos padarys tyrimą ir padarys išvadas“, – trečiadienį Vyriausybėje vykusioje spaudos konferencijoje sakė I.Ruginienė.
„Kai buvo, aš atsimenu, socialdemokratų klausimas iškilęs, buvo pradėtas tyrimas. Lygiai taip pat – reikia sulaukti išvadų ir aš labai tikiuosi ir tikrai tikiu, kad institucijos padarys išvadas, įvertinusios visas aplinkybes“, – pabrėžė ji.
Partija nuomojo automobilius iš savų
Trečiadienį pilietinė viešųjų pirkimų analizės inciatyva „Viešpirkiai“ pranešė apie tūkstantines „Nemuno aušros“ automobilių nuomos sutartis su savais partiečiais.
Nurodoma, kad 2024 m. sausio 17 d. buvo sudaryta automobilio nuomos sutartis su R.Žemaitaičiu. Sutarties vertė – daugiau kaip 31 tūkst. eurų. Nuoma truko iki tų pačių metų lapkričio 13 d. – tai reiškia, kad per šį laikotarpį už automobilio nuomą R.Žemaitaičiui iš partijos biudžeto buvo atseikėta apie 3,1 tūkst. eurų kas mėnesį.
Nurodoma, kad tų pačių metų kovo 12 – lapkričio 13 dienomis buvo sudaryta dar viena automobilio nuomos sutartis už maždaug 18 tūkst. eurų – su R.Žemaitaičio bendražyge, Seimo „aušriete“ Daiva Petkevičiene.
Naujienų agentūrai BNS R.Žemaitaitis neneigė nuomos fakto ir akcentavo, kad jokios kitos įmonės automobilių partijai nenuomojo.
Tuo metu portalui Lrytas D.Petkevičienė teigė, kad nuomojo automobilį partijai dėl mašinos talpumo. Politikė taip pat tvirtino sudarant sutartį neįžvelgusi galimo interesų konflikto. „Tai buvo labai teisingas sprendimas“, – sakė ji.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pranešė turėjusi indikacijų apie šias sutartis dar pernai rugsėjį – po nepriklausomų auditorių, vertinusių politinių organizacijų finansavimo dokumentus. Šiuo metu atliekama papildoma informacijos analizė.
„Aušriečių“ nuomos sutartis su savo partija planuoja aptarti ir Seimo Etikos ir procedūrų komisija. Jos pirmininkas Viktoras Fiodorovas portalui Lrytas teigė – jeigu pasitvirtins viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija, „būtų galima įžvelgti viešųjų ir privačių interesų konfliktą“.
Savo ruožtu opozicijoje dirbantys liberalai kreipėsi į VRK, Valstybinę mokesčių inspekciją ir Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK). Institucijų prašoma ištirti, ar savo automobilį partijai nuomojęs R.Žemaitaitis nepažeidė Politinių partijų ir politinių organizacijų finansavimo, kitų įstatymų.
VTEK portalui Lrytas pranešė, kad pasirodžiusią informaciją ketinama aptarti kitą savaitę vyksiančiame posėdyje.
Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen taip pat pastebėjo, jog dalį laiko, kai R.Žemaitaitis nuomojo partijai savo automobilį, politikas gavo ir bedarbio išmoką – apie tai „aušrietis“ buvo kalbėjęs ir viešai. Tuomet, 2024 m. pavasarį, R.Žemaitaitis pasitraukė iš Seimo, kai jam grėsė apkalta dėl antisemitinių pareiškimų.
Įvertino „aušriečių“ ryšius su A.Perminu: rimta problema, reikėtų atsiriboti
Trečiadienį ministrė pirmininkė pasisakė ir apie „aušriečių“ R.Žemaitaičio bei Roberto Puchovičiaus ryšius su buvusiu kriminalinio pasaulio atstovu Aurelijumi Perminu, pravarde Šūdmaišis.
Praėjusią savaitę apie R.Žemaitaičio susitikimą su A.Perminu parduotuvėje paskelbė komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas. Tuo metu R.Puchovičius pripažino pažįstantis A.Perminą, buvo jo vestuvėse.
Kiek anksčiau „Žinių radijui“ prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad tokie kriminaliniai ryšiai yra rimta problema. Jam antrino ir premjerė.
„Sutinku, rimta problema. Ir vėlgi, mes, politikai, turime suprasti, kur mes esame ir dėl ko atėjome dirbti. Atėjome ginti viešojo intereso ir dėl to įvairios sąsajos, susitikimai ir buvimas kartu – tai labai jautri zona.
Mums, aišku, yra sudėtinga ir dėl to, kad esame vieši žmonės ir kai kurių dalykų galbūt negali sukontroliuoti, kaip žmogus atsiranda šalia tavęs. Bet sąmoningi susitikimai – na, jau tokie patyrę politikai turi daryti išvadas ir turi suprasti, kad atėjus dirbti į politiką, reikėtų atsiriboti nuo visų interesų ir dirbti viešajam interesui. Tas principas ir turi lydėti“, – pabrėžė I.Ruginienė.
Netylant rezonansinėms istorijoms, kurių epicentre – R.Žemaitaitis arba jo vedami „aušriečiai“, šią savaitę premjerė I.Ruginienė teigė, jog koalicijoje yra „vieno žmogaus problema“, o josios kantrybės taurė gali ir persipildyti.
Naujai paaiškėjusių aplinkybių kontekste žurnalistai ministrės pirmininkės teiravosi, ar minėta taurė dar nėra perpildyta.
„Aš kažkada, man atrodo, dar rudenį sakiau, kad jau perpildyta mano taurė. Bet tą sprendimą turi padaryti partija. Ir mes esame demokratinė struktūra. Ir kartu sprendžiame dėl vienų ar kitų dalykų. Ir labai labai svarbu – kas man asmeniškai labai svarbu – priimami sprendimai ir darbai. Tol, kol mes galėsime sklandžiai įgyvendinti programą, tas mane, kaip Vyriausybės vadovę, ir lydės.
Ir tas yra labai svarbu, nes ateiti ir tiesiog nieko nepadaryti, tiesiog pasėdėti, pasiimti atlyginimą – man tai yra nepriimtina ir aš ne dėl to atėjau. Aš atėjau dirbti. Sąžiningai ir sunkiai. Ir taip ir darysiu. O visos šitos aplinkybės – nepriimtina ir politikai turi daryti savo išvadas“, – akcentavo ji, pridurdama, kad atitinkamai į paaiškėjusią informaciją turi reaguoti ir šalies institucijos.
