KT dar kartą nagrinės sprendimo atimti iš M. Drobiazko Lietuvos pilietybę konstitucingumą

Regionų administracinis teismas pakartotinai kreipėsi į KT, sustabdęs nagrinėjamą administracinę bylą pagal M. Drobiazko skundą dėl išimties tvarka suteiktos Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo.
Tai bus jau antrasis kartas, kai KT nagrinės ledo šokėjos pilietybės atėmimą. Praėjusių metų spalį KT paskelbė, kad Pilietybės įstatymo nuostata, kuria vadovaujantis iš ledo šokėjos M. Drobiazko buvo atimta Lietuvos pilietybė, neprieštarauja Konstitucijai.
Dar kartą į KT kreipęsis teismas kelia klausimą dėl prezidento dekreto, kuriuo atimta pilietybė iš M. Drobiazko, konstitucingumo. Teismas, remdamasis KT aiškinimu, nurodo, jog priimant sprendimą dėl pilietybės netekimo, turi būti nustatyta, kad asmuo viešai palaikė valstybę, keliančią grėsmę Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) jų sąjungininkų saugumo interesams. Taip pat pažymima, kad pilietybės naikinimo atveju turėtų būti nustatyta, jog toks palaikymas kenkia esminiams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams.
Pareiškėjas abejoja, ar Pilietybės įstatyme nurodytas sąlygas ir ar tai buvo padaryta laikantis procedūrų, t. y. surinkus nurodytoms sąlygoms konstatuoti pakankamus duomenis.
Regionų administracinis teismas KT prašė įvertinti ir prezidento dekreto atitiktį Konstitucijai, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės principams.
Prezidentas Gitanas Nausėda 2023 m. rugsėjo viduryje pasirašė dekretą, kuriuo iš M. Drobiazko atėmė Lietuvos pilietybę. Tai padaryti rekomendavo Pilietybės reikalų komisija, argumentuodama jos viešai reiškiamu palaikymu karą Ukrainoje vykdančiam Kremliaus režimui.
Minėtą šalies vadovo sprendimą M. Drobiazko ir apskundė teismui. Teismas dabar prezidento dekrete pasigedo motyvų dėl atimtos pilietybės.
Teisėjų kolegija, remdamasi Konstitucinio Teismo 2025 m. spalio 9 d. nutarimu, pažymėjo, kad sprendimas dėl pilietybės netekimo turi būti pagrįstas dviem sąlygomis: nustatyta, kad egzistuoja viešas valstybės, keliančios grėsmę Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos saugumo interesams, palaikymas; toks palaikymas kenkia esminiams nacionalinio saugumo interesams.
ELTA primena, kad Rusijos sportininkei Lietuvos pilietybė išimties tvarka suteikta prieš 30 metų už nuopelnus Lietuvos sportui ir šalies vardo garsinimą. M. Drobiazko su savo vyru Povilu Vanagu yra atstovavusi Lietuvai įvairiuose čempionatuose.
Seimas yra priėmęs Pilietybės įstatymo pataisas, leidžiančias Lietuvos pilietybę atimti iš dvigubą pilietybę turinčio asmens, jeigu jis viešai reiškia palaikymą valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos ar jos sąjungininkų saugumo interesams.
Konstitucinis TeismasRusijapilietybė
