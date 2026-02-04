LSDP pirmininko rinkimuose J. Olekas rems dabartinį lyderį M. Sinkevičių

„Manau, kad Mindaugas Sinkevičius tikrai gerai tvarkosi. Nėra taip lengva jam atvykti į Vilnių, dalyvauti tame sūkuryje, bet jis tikrai aktyviai tą daro. Manau, kad jis yra toks telkiantis žmogus ir šį kartą tikrai paremsiu Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė J. Olekas.
Vis tik politikas neatmeta, kad rinkimuose dalyvaus ne vienas kandidatas.
„Kiekvienas, kuris turi tokių intencijų ir norų, tą norą turėtų ir galėtų pareikšti dabar. To laiko nėra tiek daug iki gegužės pradžios. Matyt, kad turėsime keletą kandidatų ir, kaip įprasta, vyks diskusija tarp kandidatų ir partija apsispręs“, – sakė jis.
Savo ruožtu pats J. Olekas kartojo partijos rinkimuose dalyvauti neketinantis.
„Aš kandidatuoti nesiruošiu, aš noriu dirbti šį darbą, kurį turiu dabar, ir taip prisidėti prie partijos įsipareigojimų Lietuvos žmonėms įgyvendinimo“, – pabrėžė jis.
Kiek anksčiau, Alytaus miesto meras socialdemokratas Nerijus Cesiulis sakė neatmetantis galimybės svarstyti dalyvauti pavasarį vyksiančiuose LSDP pirmininko rinkimuose.
Tuo metu M. Sinkevičius teigė, iki vasario pabaigos apsispręsiantis, ar gegužę vyksiančiuose partijos rinkimuose sieks tęsti darbą LSDP lyderio poste.
LSDP pirmininko rinkimai vyks šių metų gegužę. Kandidatus turės iškelti partijos skyriai. Vėliau iškeltieji kandidatais turės paskelbti, ar varžysis dėl LSDP lyderio posto.
Socialdemokratų partijos pirmininkas visuotiniuose rinkimuose renkamas dvejų metų kadencijai.
ELTA primena, kad šių metų liepą iš LSDP pirmininko pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, šias pareigas laikinai perėmė Jonavos rajono meras M. Sinkevičius.
