R. Kaunas apie Rūdninkų miestelį: projektas valdomas, grėsmių nespėti į terminus nematome

„Turime didžiausią infrastruktūros projektą nepriklausomos Lietuvos istorijoje Rūdninkuose ir didžiausi mūsų iššūkiai – viską pabaigti laiku, iki 2027 metų pabaigos kritinė infrastruktūra Rūdninkuose turi būti paruošta. Esame teisingame kelyje, bet tai turbūt yra didžiausi techniniai iššūkiai“, – žurnalistams Kaune trečiadienį teigė ministras.
„Visas kitas procesas vyksta laiku, (…) net neabejoju, kad savo tikslus pasieksime. Grėsmės, kurios kyla, yra iš karto neutralizuojamos ir projektas yra valdomas, šiai dienai jokių grėsmių identifikuota nėra“, – pridūrė R. Kaunas.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) sausį jau pasirašė maždaug 1,33 mlrd. eurų (su PVM) vertės sutartis su Rūdninkų miestelio antrojo etapo vystymo konkursą laimėjusiomis bendrovėmis – „Fegdos“ ir „Conres LT“ įmonių valdoma „Rudina“ ir statybų bendrove „Merko statyba“.
Planuojama, kad užbaigus statybas Rūdninkuose, maždaug už 23 km į pietus nuo Vilniaus ir už 35 km nuo sienos su Baltarusija, 170 hektarų plote, įsikurs karinė bazė, skirta iki keliems tūkstančiams karių.
Bazė turėtų pradėti veikti 2028 m. pradžioje.
ELTA primena, kad Berlynas 2023 metų rudenį patvirtino, kad Lietuvoje nuolatiniam buvimui dislokuos kovinės parengties brigadą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
