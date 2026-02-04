R. Žemaitaičio ir „Nemuno aušros“ automobilio nuomos sutartys – VTEK akiratyje

Pasak VTEK pirmininko pavaduotojos Virginijos Aleksejūnės, kitą savaitę vyksiančiame posėdyje komisija žada aptarti trečiadienį iniciatyvos „Viešpirkiai“ paskelbtą informaciją.
„Vyriausioji tarnybinės etikos komisija artimiausiame posėdyje svarstys informaciją apie tai, jog Remigijus Žemaitaitis, būdamas partijos „Nemuno aušra“ pirmininku, išsinuomojo automobilį iš savęs paties“, – komentare portalui Lrytas teigė VTEK pirmininko pavaduotoja V.Aleksejūnė.
Anot jos, artimiausias posėdis vyks vasario 10 d. Apie informacijos nagrinėjimo rezultatus VTEK žada informuoti tą pačią dieną.
Partija nuomojo automobilius iš savų
Trečiadienį pilietinė viešųjų pirkimų analizės inciatyva „Viešpirkiai“ pranešė apie tūkstantines „Nemuno aušros“ automobilių nuomos sutartis su savais partiečiais.
Nurodoma, kad 2024 m. sausio 17 d. buvo sudaryta automobilio nuomos sutartis su R.Žemaitaičiu. Sutarties vertė – daugiau kaip 31 tūkst. eurų. Nuoma truko iki tų pačių metų lapkričio 13 d. – tai reiškia, kad per šį laikotarpį už automobilio nuomą R.Žemaitaičiui iš partijos biudžeto buvo atseikėta apie 3,1 tūkst. eurų kas mėnesį.
Nurodoma, kad tų pačių metų kovo 12 – lapkričio 13 dienomis buvo sudaryta dar viena automobilio nuomos sutartis už maždaug 18 tūkst. eurų – su R.Žemaitaičio bendražyge, Seimo „aušriete“ Daiva Petkevičiene.
Naujienų agentūrai BNS R.Žemaitaitis neneigė nuomos fakto ir akcentavo, kad jokios kitos įmonės automobilių partijai nenuomojo.
Tuo metu portalui Lrytas D.Petkevičienė teigė, kad nuomojo automobilį partijai dėl mašinos talpumo. Politikė taip pat tvirtino sudarant sutartį neįžvelgusi galimo interesų konflikto. „Tai buvo labai teisingas sprendimas“, – sakė ji.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pranešė turėjusi indikacijų apie šias sutartis dar pernai rugsėjį – po nepriklausomų auditorių, vertinusių politinių organizacijų finansavimo dokumentus. Šiuo metu atliekama papildoma informacijos analizė.
„Aušriečių“ nuomos sutartis su savo partija planuoja aptarti ir Seimo Etikos ir procedūrų komisija. Jos pirmininkas Viktoras Fiodorovas portalui Lrytas teigė – jeigu pasitvirtins viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija, „būtų galima įžvelgti viešųjų ir privačių interesų konfliktą“.
Savo ruožtu opozicijoje dirbantys liberalai kreipėsi į VRK, Valstybinę mokesčių inspekciją ir Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Institucijų prašoma ištirti, ar savo automobilį partijai nuomojęs R.Žemaitaitis nepažeidė Politinių partijų ir politinių organizacijų finansavimo, kitų įstatymų.
Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen taip pat pastebėjo, jog dalį laiko, kai R.Žemaitaitis nuomojo partijai savo automobilį, politikas gavo ir bedarbio išmoką – apie tai „aušrietis“ buvo kalbėjęs ir viešai. Tuomet, 2024 m. pavasarį, R.Žemaitaitis pasitraukė iš Seimo, kai jam grėsė apkalta dėl antisemitinių pareiškimų.
Nemuno aušraRemigijus ŽemaitaitisDaiva Petkevičienė
