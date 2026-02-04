Seimo komitetas: akademinę etiką sulaužęs D. Beinoravičius vis dar atitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijų

„Nenustatyta, kad D. Beinoravičiui einant Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigas būtų atsiradusios tokios faktinės aplinkybės, kurios būtų pagrindas pripažinti, kad jis nebeatitinka Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyto nepriekaištingos reputacijos kriterijaus. Nenustatyta, kad jis prarado nepriekaištingą reputaciją“, – Eltai trečiadienį sakė komiteto pirmininkas Jaroslavas Narkevičius.
Tiesa, savo vertinimą Seimo valdybai pateikti įpareigoto komiteto pirmininkas akcentuoja, jog išlieka galimybė inicijuoti Seimo narių pasitikėjimo D. Beinoravičiumi patikrinimą.
„Mes siūlome Seimo valdybai atkreipti dėmesį, kad atsižvelgiant į VTEK paskirtį ir uždavinius bei siekiant užtikrinti šios Seimui atskaitingos valstybės institucijos dalykinę reputaciją ir visuomenės pasitikėjimą ja (…), yra galimybė LR Seime inicijuoti Seimo pasitikėjimo VTEK nariu patikrinimą“, – kalbėjo J. Narkevičius.
„Mes vidine tvarka matome tam tikrų teisinių spragų, dėl kurių komitetas vykdys tam tikrą įstatymo ruošimo eigą (…). Juridiškai mes gana nuodugniai analizavome, gavome daug visokiausių išaiškinimų ir pagal tai nustatėme, kad nenustatyta, kad būtų prarasta nepriekaištinga reputacija“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, Seimo valdyboje buvo iškeltas D. Beinoravičiaus galimybės toliau eiti VTEK nario pareigas klausimas. Tuomet teigta, jog parlamento kanceliarija šiuo klausimu yra gavusi raštą, kurį dar turi įvertinti Seimo Teisės departamentas.
ELTA primena, kad rugsėjį Mykolo Romerio universiteto (MRU) Akademinės etikos priežiūros komisija nustatė, kad D. Beinoravičiaus pateiktas mokslinis straipsnis yra plagiatas, jis buvo pripažintas pažeidęs akademinę etiką.
Praėjusių metų pabaigoje D. Beinoravičius pasitraukė iš tuometinių pareigų MRU.
Šiuo metu jis vis dar eina VTEK ir LRT Tarybos nario pareigas.
Savo ruožtu į LRT Tarybą jį delegavusi Lietuvos mokslo taryba (LMT) Eltai kiek anksčiau teigė, jog šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas nenumato automatinio į visuomeninio transliuotojo Tarybą deleguoto asmens atšaukimo, jei pastarasis nebuvo atleistas iš pareigų už etikos pažeidimą.
