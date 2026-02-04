VSD apie R. Žemaitaičio ir A. Permino ryšius: įstatymas nesuteikia diskrecijos vertinti moralinių aspektų

„Žvalgybos įstatymas nesuteikia VSD diskrecijos vertinti politikų aplinkos moralinių aspektų“, – teigiama Eltai departamento pateiktame atsakyme.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino nuotrauka, kurioje buvo užfiksuotas R. Žemaitaitis kartu su A. Perminu.
Vėliau paaiškėjo, kad ryšių su veikėju, pravarde Šūdmaišis, turi ir kiti partijos nariai – A. Perminą pažįsta ir „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius.
Reaguodamas į galimus partijos narių ryšius, prezidentas Gitanas Nausėda antradienį sakė, jog tai rimta problema. Jis taip pat pabrėžė, jog šis faktas gali mesti kriminalinį šešėlį ir ant visos koalicijos, jeigu nebus atsakyti visi kilę klausimai.
Valstybės saugumo departamentas (VSD)Remigijus ŽemaitaitisAurelijus Perminas
Rodyti daugiau žymių