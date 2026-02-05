D. Asanavičiūtė prašo pradėti tyrimą dėl „Nemuno aušros“ iš R. Žemaitaičio nuomoto automobilio

Parlamentarė kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT), Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI), Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) bei Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK).
Rašte FNTT konservatorė teigia, kad nuomos sutartis tarp partijos ir partijų narių ar jų pirmininkų nėra draudžiama, tačiau paviešintos detalės atrodo įtartinai ir galimai nusikalstamai. Ji prašo tarnybos pradėti tyrimą dėl galimai neteisėtų, nusikalstamų partijos „Nemuno aušra“ ir R. Žemaitaičio veiksmų, turinčių finansinio nusikalstamumo požymių.
Tuo metu VMI prašoma atsakyti į klausimus, ar R. Žemaitaitis pats ar per trečiuosius asmenis sumokėjo gyventojų pajamų mokestį (GPM) nuo gautų pajamų pagal sudarytą nuomos sutartį. Taip pat raginama atsakyti į klausimą, ar „aušriečių“ pirmininkas turėjo teisę gauti bedarbio pašalpą 2024 m. nepatikslintu laikotarpiu, jeigu tuomet pagal paviešintą nuomos sutartį jis turėjo gauti pajamas už automobilio nuomą.
D. Asanavičiūtė–Gružauskienė VRK prašo pradėti tyrimą dėl „Nemuno aušros“ galimo piktnaudžiavimo partijos lėšomis sudarant sandorį nesilaikant Politinių organizacijų įstatyme numatytų reikalavimų, taip pat – įvertinti, ar nebuvo pažeista to paties įstatymo nuostata dėl draudimo politinėms organizacijoms turtą ir lėšas skirstyti savo nariams.
Ji pabrėžia, kad nustačius pažeidimus, vadovaujantis įstatymu, informaciją būtina perduoti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) ir Generalinei prokuratūrai.
Galiausiai VTEK prašoma pradėti tyrimą dėl galimų korupcijos apraiškų partijoje „Nemuno aušra“, deklaruoto ir galimai nedeklaruoto sandorio.
Kaip skelbta, pasirodžius informacijai apie tai, kad „Nemuno aušra“ nuomojosi automobilius iš partijos lyderio R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nurodė, jog pirmąsias indikacijas apie politinės partijos automobilių nuomos situaciją gavo praėjusių metų rugsėjį. Anot VRK atstovės Indrės Ramanavičienės, šiuo metu aiškinamasi, ar galėjo būti piktnaudžiaujama politinės partijos finansais.
VRK pateiktoje „Nemuno aušros“ 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą atlikusio auditoriaus išvadoje nurodyta, kad politinė partija į finansines ataskaitas neįtraukė išlaidų už jos pirmininko R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos D. Petkevičienės automobilių nuomą.
Trečiadienį pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
Pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ taip pat nurodė, jog tai galimai nėra vienintelė tokia „Nemuno aušros“ sutartis. 2024 m. kovo 12–lapkričio 13 dienomis galiojo dar viena automobilio nuomos sutartis už daugiau nei 18 tūkst. eurų arba 2,2 tūkst. per mėnesį. Automobilį partijai nuomojo „aušrietė“ D. Petkevičienė.
Pasak „Viešpirkių“, šie duomenys rodo sunkiai paaiškinamą praktiką, kai politinė partija sudaro sutartis su jos pačios vadovybe ar nariais. Tai, pilietinės iniciatyvos nuomone, kelia rimtų klausimų dėl galimo interesų konflikto, skaidrumo ir politinės atsakomybės.
Dalia AsanavičiūtėRemigijus ŽemaitaitisNemuno aušra
