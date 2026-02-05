K. Budrys Vašingtone: Amerikos kariai Lietuvoje yra kertinis atgrasymo elementas Baltijos šalyse

Susitikimuose aptarti dvišaliai Lietuvos ir JAV santykiai, Arkties ir transatlantinio saugumo iššūkiai, tolesnė JAV parama Baltijos regionui.
K. Budrys pabrėžė, kad Lietuva išlieka patikima ir atsakinga NATO sąjungininkė, nuosekliai stiprinanti savo gynybos pajėgumus.
„Amerikos kariai Lietuvoje yra kertinis atgrasymo elementas Baltijos šalyse. Esame dėkingi JAV Kongresui už nuoseklią politinę ir finansinę paramą, kuri atlieka itin svarbų vaidmenį mūsų regiono saugumui ir atgrasymui“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
Be to, aptarta Baltijos saugumo iniciatyva (BSI), kuria Kongresas šią savaitę Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybai skyrė 200 mln. JAV dolerių paramą.
Susitikime buvo kalbama ir apie dvišalius verslo projektus, iš kurių vienas pirmųjų – 70 mln. JAV dolerių pritraukusi „SBA Home North Caroline“ baldų gamykla Šiaurės Karolinoje.
Aptariant taikos derybų procesą, K. Budrys išsakė Lietuvos palaikymą JAV pastangoms siekti taikos Ukrainoje ir pabrėžė, kad JAV vaidmuo išlieka nepakeičiamas spaudžiant Rusiją derėtis sąžiningai bei siekiant ilgalaikės taikos. Ministro teigimu būtina tęsti karinę, politinę ir ekonominę paramą Kyjivui bei griežtinti sankcijas Rusijai, kurios stabdytų agresorės karo mašiną.
Valstybės departamente ministras taip pat susitiko su JAV specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coaleʼu, kuriam pristatė dabartinę situaciją dėl Baltarusijos hibridinių atakų, K. Budrys padėkojo už JAV paramą Lietuvai ir akcentavo Jungtinių Valstijų vaidmenį išlaikant politinį spaudimą Minskui.
Pasak K. Budrio, būtina stiprinti NATO atsaką į hibridines grėsmes, kuris padėtų veiksmingai kovoti su oro erdvės pažeidimais, kibernetinėmis operacijomis ir kita destabilizuojančia veikla.
Vizito metu ministras taip pat susitiko su ilgametę vyriausybinę ir diplomatinę patirtį turinčiais analitinių centrų „Heritage Foundation“ ir „Atlantic Council“ užsienio bei saugumo politikos ekspertais.
Vizito Vašingtone metu taip pat numatyti ministro susitikimai su užsienio reikalų ir Asignavimo komitetų nariu senatoriumi Billu Hagerty bei Kongreso nariu, užsienio reikalų komiteto Europos pakomitečio pirmininku Keithu Selfu.
Kęstutis BudrysVašingtonasJAV
