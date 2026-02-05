L. Girskienė: dabar yra ne laikas trečią kartą formuoti valdančiąją daugumą

„Mes atėjome čia ne romantinių santykių, ne draugysčių kurti – mes atėjome dirbti bendrai. Kaip ir kiekvienoje šeimoje, komandoje, kolektyve – būna visko: ir apsižodžiavimų, ir durų trankymo, ir apsitarimų, ir apsiglėbesčiavimo“, – ketvirtadienį LRT radijui teigė L. Girskienė.
„Tam tikrais atvejais nesmagu, bet kad imti dabar ir trečią kartą pradėti formuoti Vyriausybę, valdančiąją daugumą – tikrai yra ne laikas. Mes gyvename labai neramiu laiku, kada vyksta karas ir Lietuvai priešiškos valstybės tik ploja rankomis matydamos, kas pas mus vyksta ir kaip mes patys save bandome susinaikinti“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, kiek anksčiau per susitikimą su gyventojais Vilkaviškyje „aušriečių“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis apstumdė prieš jį protestavusį vyrą. Ikiteisminį tyrimą šiuo klausimu pradėjo ir Generalinė prokuratūra.
Todėl L. Girskienė tikina, kad pasirodžius atitinkamiems teisėsaugos vertinimams atsirastų pagrindas vėl diskutuoti apie valdančiosios daugumos ateitį.
„Teisėsauga tokių griežtų kažkokių sprendimų neturi, kad būtų pagrindas sėsti ir kalbėti apie valdančiosios daugumos ateitį, kad reikia eliminuoti „Nemuno aušrą“ iš valdančiosios koalicijos. Mes linkę sulaukti teisėsaugos reakcijų, ikiteisminio tyrimo pabaigos ir tada jau spręsime, ką toliau daryti“, – dėstė ji.
„Laukiame teisėsaugos žodžio ir, jeigu bus pasakyta, kad yra kažkokios priežastys, dėl kurių „Nemuno aušra“ kelia grėsmes ar panašiai – tada sėsime ir kalbėsime“, – akcentavo politikė.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino nuotrauka, kurioje buvo užfiksuotas R. Žemaitaitis kartu su Aurelijumi Perminu, dar žinomu kaip Šūdmaišis. A. Perminas pirmasis iš Agurkinių lyderių pradėjo duoti parodymus prieš grupuotės lyderį Saulių Velečką ir taip padėjo pareigūnams demaskuoti grupuotę.
Reaguodamas į galimus partijos narių ryšius, prezidentas Gitanas Nausėda antradienį sakė, jog tai rimta problema. Jis taip pat pabrėžė, jog šis faktas gali mesti kriminalinį šešėlį ir ant visos koalicijos, jeigu nebus atsakyti visi kilę klausimai.
O. Leiputė: pagrindinis dalykas yra stabilumas
Savo ruožtu socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė pabrėžė, kad koalicijai šiuo metu svarbiausia – stabilumas ir priimami sprendimai.
„Mums šiai dienai pagrindinis dalykas yra stabilumas ir priimami sprendimai. Tas triukšmas, kuris yra aplinkui koaliciją – tikrai nepadeda ir kartais būna, švelniai tariant, ir gėda dėl kai kurių veiksmų. Tačiau mes kartais žinome ir priežastis tam tikrų provokacijų, esame visi patyrę, galbūt ne šiuo laikotarpiu, kada yra specialiai ateinama ir trukdoma. Tai, kad vyksta apsistumdymai ar kiti dalykai, tikrai yra nepriimtina“, – tikino socialdemokratė.
„Lengvų sprendimų nėra ir mums, valdančiojoje koalicijoje, pagrindinis dalykas yra priimti tuos sprendimus, kuriuos turime priimti ir įvertinus artėjančius savivaldos rinkimus, nuomones iš regionų, bandyti stabilizuoti situaciją, kiek tai yra įmanoma“, – pridūrė O. Leiputė.
Kaip skelbta, viešojoje erdvėje jau kurį laiką išsiskiria dalies socialdemokratų nuomonės dėl tolesnio darbo koalicijoje su R. Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“.
ELTA primena, kad nauja valdančioji koalicija sudaryta vasarą, po to, kai pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie tuometį premjerą Gintautą Palucką bei jo verslo ryšius, liepos pabaigoje jis nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
Naują socialdemokratės I. Ruginienės vadovaujamą ministrų kabinetą suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
