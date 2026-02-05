Seimo komitetas – už tai, kad pareigas einantys politikai negalėtų pretenduoti į Stulginskio žvaigždę

Jei Seimas pritartų komiteto patobulintam projektui, A. Stulginskio žvaigždės negalima būtų skirti ne tik pareigas einantiems prezidentui, Seimo ir Vyriausybės nariams, bet ir „kitiems Lietuvos valstybės politikams ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams.“
„Patikslinta formuluotė apima visus valstybės politikus, nepriklausomai nuo pilietybės“, – komiteto posėdyje sakė jo narė Agnė Jakavičiūtė-Miliauskienė.
Įstatymo pataisas inicijavęs Seimo narys Eugenijus Gentvilas siekė išvengti galimų politinio protekcionizmo atvejų, kad parlamentarai negalėtų skirti šio garbingo apdovanojimo politines pareigas einantiems savo partiečiams. Tikimasi, kad tokia iniciatyva padės užtikrinti objektyvų bei skaidrų šio Seimo apdovanojimo skyrimą.
Seimo apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo pakeitimus parlamentas ketina svarstyti pavasario sesijoje.
Beje, Seimo Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisija, kaip ir kasmet, iki šių metų vasario 20 d. kviečia teikti kandidatus šiam apdovanojimui gauti. Tokią teisę turi fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikdami komisijai kandidato išsamų veiklos aprašymą, ne mažiau kaip dvi rekomendacijas.
Apdovanojimas, jo miniatiūra ir liudijimas laureatui įteikiamas kiekvienais metais gegužės 15 d. – Steigiamojo Seimo susirinkimo dieną. Kiekvienais kalendoriniais metais gali būti skiriami ne daugiau kaip du apdovanojimai.
ELTA primena, kad Seimo apdovanojimą – Aleksandro Stulginskio žvaigždę – parlamentas įsteigė Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos paskelbimo 100-ųjų metinių proga, siekdamas pagerbti iškilią Aleksandro Stulginskio asmenybę.
Šiuo Seimo apdovanojimu siekiama įvertinti Lietuvos ir užsienio fizinių ir juridinių asmenų laimėjimus bei indėlį, puoselėjant parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjas.
2025 m. Seimo apdovanojimas – Aleksandro Stulginskio žvaigždė – buvo įteikta Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, Europos Parlamento (EP) nariui Vyteniui Povilui Andriukaičiui ir Moldovos mokslų Akademijos nariui, Rumunijos mokslų Akademijos garbės nariui Valeriu Matei.