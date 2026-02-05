V. Kondratovičius apie L. Volkovo pasisakymus: jis pats turi įsivertinti, kodėl taip pasielgė

„Pats asmuo, šiuo atveju Volkovas, turėtų vertinti savo poveikį, kodėl jis taip pasielgė, ar jis nesukelia grėsmės, ar nesudaro problemų tai šaliai viduje, kurioje gyvena“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė V. Kondratovičius.
„Jeigu pasikartotų toks atvejis iš jo pusės, tai tikrai kontekstas būtų kitoks ir sakytume, kad tai tendencinga veikla tam tikra prasme, viena kryptimi – kurstyti nesantaiką tarp tos pačios Lietuvos ir Ukrainos“, – pridūrė jis.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra teigęs, kad pasitiki Lietuvos tarnybomis, tačiau kartu pabrėžė, jog dabartiniu sudėtingu metu reikia būti labiau principingais.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė taip pat yra sakiusi, kad L. Volkovo pareiškimai yra nepriimtini, o taip kalbantis asmuo neturėtų likti Lietuvoje.
Vis dėlto, V. Kondratovičius teigia, kad saugumo mechanizmai jau dabar yra griežti – tą rodo ir patrigubintas skaičius Baltarusijos piliečių, kuriems tarnybos nepratęsė laikinojo leidimo gyventi Lietuvoje.
„Tas griežtumas yra didelis. Šiuo atveju, manau, pati VSD, kuri turi savo kriterijus ir savo tvarką, (...) greičiausiai įvertins prezidento, pozicijos lyderių ir premjerės pasisakymus. Tikrai greičiausiai padarys išvadas ir pažiūrės, ar viskas gerai“, – sakė jis.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę vidaus reikalų ministras V. Kondratovičius pranešė, kad rusų opozicionierius L. Volkovas gali toliau gyventi Lietuvoje. Tokį vertinimą Migracijos departamentui pateikė VSD.
Žvalgybos institucija nenustatė aplinkybių, jog L. Volkovas remtų Rusijos režimą ir jo vykdomą agresiją prieš Ukrainą.
Konservatorių lyderis kritikavo šią išvadą, vadino ją „gėdinga“. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ragino sunkiu geopolitiniu laikotarpiu laikytis principingumo.
ELTA primena, kad į tarnybų akiratį L. Volkovas pakliuvo po to, kai buvo paviešintas jo ir Rusijos savanorių korpuso Ukrainos kariuomenės atstovės Anos Tiron privatus susirašinėjimas. Jame L. Volkovas neigiamai atsiliepė apie Ukrainos valdžią, džiaugėsi žinia apie nužudytą Rusijos savanorių korpuso vadą Denisą Kapustiną, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, yra gyvas.
L. Volkovas laiške jį vadino naciu, džiaugėsi įvykdyta „denacifikacija“. Susirašinėjimą su Rusijos opozicijos atstovu paviešino pati A. Tiron.
Migracijos departamentas sausio pradžioje kreipėsi į VSD, prašydamas įvertinti Lietuvoje gyvenančio Rusijos opozicijos atstovo teiginius apie Ukrainos karius ir pareigūnus.
Vėliau ikiteisminis tyrimas dėl jo pasisakymų buvo pradėtas ir Ukrainoje.
L. Volkovas iš Rusijos pasitraukė kilus arešto grėsmei. Šiuo metu jis turi laikiną leidimą gyventi Lietuvoje.
Vladislavas KondratovičiusLeonidas VolkovasRusijos opozicija
