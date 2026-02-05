V. Kondratovičius apie naujus teisės aktų pakeitimus kovoje su kontrabanda: tai tikrai būtų postūmis

„Aš manau, (…) gali mojuoti teisės aktais, bet jeigu nedarysi nieko žemėje ir negaudysi, teismai nepriims atitinkamo sprendimo, tai gali būti tik dekoracija. Šiandien mes einame į tai, kad ir teisėkūra pakeista, ir keisis dar“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė ministras.
„Keisis ta prasme, jei Seimas pritartų ir Vyriausybė pritartų tiems mūsų siūlymams, kurie, manyčiau, greitai atsiguls Vyriausybės darbotvarkėje (...), tai būtų dar veiksmingesnė ta veikla, greičiau būtų identifikuojamos tos probleminės vietos, būtų priimami greičiau sprendimai, nustatomi kažkokie nusikalteliai, kurie veikia arba vienoje, arba kitoje aplinkoje. Manyčiau, tai tikrai būtų postūmis“, – tęsė jis.
V. Kondratovičius pažymi, kad teisės aktų pakeitimai galėtų suteikti daugiau galimybių teisėsaugai ir kartu veikti kaip kontrabandos prevencija.
„(Teisės aktų pakeitimai nukreipti – ELTA) ir į griežtinimą, ir ta prasme, kad suteiktume daugiau galimybių teisėsaugai – kalbame apie neteisėtą praturtėjimą, kad būtų galima nustatyti, yra kiti momentai“, – teigė jis.
„Teisėsaugos darbą organizuoti šiandien mums įrankių pakanka ir mes tai darome, tai duoda rezultatus. Tačiau tam tikrose vietose, tam tikruose teisės aktuose reikalingi pakeitimai, mūsų manymu, (...) kurie galėtų ateityje užkardyti tokių dalykų atsiradimą arba veikti pakankamai prevenciškai, kad būtų kuo įmanoma sunkiau vykdyti tokią veiklą“, – pridūrė vidaus reikalų ministras.
Antradienį Šalčininkų rajone vykusios plataus masto operacijos prieš kontrabandininkus metu buvo sulaikyti penki asmenys.
Kaip teigė Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Briginas, sulaikyti asmenys dirbo išvien su Baltarusijos organizuotų nusikalstamų grupių atstovais. Šioje tyrimo stadijoje iš viso dalyvauja 28 įtariamieji, apklausta apie 20 liudytojų.
ELTA primena, kad dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė visoje šalyje yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto (VNO) veikla.
Po ilgesnės nei mėnesio pertraukos sausio pabaigoje vieną naktį dėl radaruose užfiksuotų oro balionams būdingų navigacinių atžymų VNO veikla buvo sustabdyta tris kartus.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, tai buvo intensyviausias užfiksuotas antplūdis šiemet – iki kitos dienos ryto buvo aptikti aštuoni balionai su kontrabandinėmis cigaretėmis, keletas tokių balionų liekanų, taip pat sulaikyti keturi asmenys.
