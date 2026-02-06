Žinia apie pradėtą tyrimą socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Prienų rajono tarybos konservatorius Jovydas Juocevičius. Šią savaitę politikas kreipėsi į kontrolierę, prašydamas įvertinti situaciją, susijusią su „Žiburio“ gimnazijos mokinių pilietine veikla ir galimu netiesioginiu spaudimu moksleiviams.
„Ar Prienų rajono savivaldybės veiksmai, reaguojant į Seimo nario (R. Žemaitaičio – Lrytas) skundą ir inicijuojant pokalbius su proteste dalyvavusiais mokiniais, gali netiesiogiai prisidėti prie spaudimo vaikams ar atgrasymo nuo pilietinio aktyvumo, ir kokių konkrečių veiksmų savivaldybės administracija galėjo ar turėjo imtis siekdama ne tik administruoti skundą, bet ir aktyviai apginti vaikų teises, užtikrinti jų saugumą bei teisę laisvai reikšti savo nuomonę?“ – rašte vaiko teisių apsaugos kontrolierei Editai Žiobienei rašė Prienų politikas.
Į kontrolierių įstaigą skelbė kreipęsis ir europarlamentaras Dainius Žalimas.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė nurodo, kad, sulaukusi keleto prašymų ir skundų, pradėjo tyrimą dėl Prienų „Žiburio“ gimnazijos bei savivaldybės administracijos veiksmų – bus vertinami galimi vaiko teisių pažeidimai.
Kaip skelbta, Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekoje neseniai susitikęs „aušriečių“ vedlys R. Žemaitaitis aiškinosi, kiek nepilnamečių dalyvavo jo renginyje ir kokie buvo jų apsilankymo motyvai.
Pirmadienį „Nemuno aušros“ atstovai socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės gautu raštu, kuriame politikui pateikti jo norimi atsakymai. Rašte pabrėžiama, kad gimnazijos administracija nedavė leidimo vaikams dalyvauti susitikime pamokų metu ir nedelegavo nei vieno mokytojo ar kito darbuotojo, kuris galėjo mokinius lydėti į biblioteką.
Taip pat buvo nustatyta, kad renginyje dalyvavo 18 gimnazijos mokinių, iš jų – penki pilnamečiai ir 13 nepilnamečių. Pamokų pagal nustatytus tvarkaraščius tuo metu esą neturėjo tik keturi moksleiviai. Po gauto savivaldybės atsakymo paaiškėjo, kad pamokas praleidusių jaunuolių gimnazijoje laukia „drausminės procedūros“.
„Mokinių, kurie renginyje dalyvavo pamokų metu be pateisinamos priežasties, pamokų praleidimas fiksuotas elektroniniame dienyne, šiems mokiniams bus taikomos Gimnazijoje galiojančios pamokų lankomumo ir drausminės procedūros“, – rašoma „Nemuno aušros“ lyderio gautame atsakyme.
Tiesa, priduriama, kad renginyje dalyvavusiems mokiniams planuojami pokalbiai „etikos ir pilietiškumo ugdymo kontekste“.
Toks savivaldybės atsakymas įžiebė diskusijas socialiniuose tinkluose – vieni tokį sudrausminimą sveikino, kiti piktinosi, kad tokiu būdu ribojama jaunų žmonių saviraiškos laisvė.
Portalui Lrytas J. Mickevičienė plačiau komentavo R. Žemaitaičiui išsiųstame rašte pateiktus teiginius. Ji pabrėžė, kad apie jokias drausmines nuobaudas susitikime su politiku dalyvavusiems mokiniams nėra nė kalbos.
Tuo metu Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorės pavaduotoja Lina Malinauskienė R. Žemaitaitį sukritikavo – pasak jos, savo paaiškinimą politikui pateikė ir pati mokykla, jis buvo kiek ironiškas, bet esą ir jo kaltinimai vaikams buvo tiesiog absurdiški.
Trečiadienį panašią poziciją pareiškė ir Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė.
„Ar visiems patogus tas muilo burbulas? Viešai pažymiu, kad Prienų „Žiburio“ gimnazija, gavusi tam tikro stiliaus skundą–raštą–tyrimą, į jį atsakė analogišku stiliumi. Šis atsakymas buvo sąmoningas ir skirtas atkreipti dėmesį į patį komunikacijos pobūdį.
Dėkoju tiems, kurie tai suprato. Apgailestauju, kad daliai visuomenės šis kontekstas liko neįvertintas, o diskusija nukrypo nuo esmės“, – rašė gimnazijos vadovė
