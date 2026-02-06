Iš VSD – žinutė dėl J. Epsteino dokumentų skandalo

„Turime tiek, kiek turi visuomenė, sakykime. Čia turbūt šią akimirką palikime vertinti tiems, kam yra pavesta vertinti – teisėsaugos yra įsitraukimas. Negalėčiau paneigti, kad mes nebūtume kažkur šalia atsiradus tam tikroms aplinkybėms. Bet kol kas yra daug prielaidų, daug triukšmo ir tame triukšme reikia išsiaiškinti irgi tam tikrus aspektus, kurie būtų svarbūs mums“, – penktadienį Seime žurnalistams komentavo VSD vadovas R. Bridikis.
Kartu jis sakė, kad šiame ikiteisminio tyrimo etape VSD nedalyvauja.
Kaip skelbė ELTA, JAV Teisingumo departamentas praėjusį penktadienį paviešino daugiau kaip tris milijonus puslapių J. Epsteino bylos dokumentų, taip pat nuotraukų ir vaizdo įrašų.
Ankstesni dokumentų viešinimai atskleidė J. Epsteino ryšius su žymiais verslo vadovais, įžymybėmis, mokslininkais ir politikais, įskaitant JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir buvusį prezidentą Billą Clintoną.
Lietuvos vardas paviešintuose dokumentuose minimas daugiau nei 1,2 tūkst. kartų, Vilniaus – daugiau nei 1 tūkst. kartų.
Juose matyti 2017 m. sausio 20 d. prašymas pervesti 75 tūkst. eurų į Lietuvoje registruotą SEB banko sąskaitą. Gavėjas – tuo metu Valdo Petreikio valdyta įmonė „Fors Projektai“.
Pasak portalo lrt.lt, dokumentuose paskelbti pavedimų duomenys rodo, kad 2018 m. „NPO Baleto Teatras“ gavo 18,49 tūkst. dolerių, o „VSJ Baleto Teatras“ – dar 10 tūkst. dolerių pavedimą. Pinigus pervedė J. Epsteino vadovaujamas fondas „Gratitude America MMD“.
Paviešintuose bylos dokumentuose, kaip skelbė portalas „Delfi“, minima ir V. Petreikio žmona Simona Petreikė, kuriai esą galėjo būti suteikta parama mokslams. Dokumentuose nurodoma, kad S. Petreikė po J. Epsteino mirties paskelbta ir 3 mln. JAV dolerių palikimo gavėja.
J. Epsteinas 2008 m. buvo nuteistas už nepilnamečių merginų seksualinę prievartą, bet kalėjime praleido tik 13 mėnesių. 2019 m. jis vėl buvo sulaikytas ir apkaltintas prekyba žmonėmis. Tais pačiais metais vyras kalėjimo kameroje nusižudė.
Lietuvos teisėsauga taip pat pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl paviešintoje seksualinio nusikaltėlio J. Epsteino byloje minimos informacijos.
