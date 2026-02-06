K. Budrys Kišiniove susitiko su M. Sandu: aptarė Moldovos integraciją į ES, atsparumą hibridinėms atakoms

„Moldova, kaip ir Lietuva, yra tyčinių Rusijos dezinformacijos bei hibridinių atakų taikinys. Viena aišku, jog pagrindinis Kremliaus tikslas – sumenkinti Moldovos žmonių europinius siekius ir susilpninti visuomenės paramą šalies narystei ES. Negalime leisti Kremliaus naratyvams nugalėti. ES privalo sutelkti jėgas ir padėti Moldovai vykdyti struktūrines reformas bei užkardyti Rusijos įtaką“, – Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime cituojamas K. Budrys.
Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, jog 2024 ir 2025 m. atrėmusi hibridines atakas ir priešiškus bandymus paveikti demokratinius rinkimus, Moldova sukaupė vertingos patirties. Jo teigimu, ši šalis bei Lietuva, apsikeisdamos išmoktomis pamokomis, dalindamosi sėkmingomis praktikomis, prisideda prie atsparesnės ir saugesnės Europos.
Susitikimo metu K. Budrys taip pat išsakė palaikymą Moldovos žmonių pasirinkimui ir ryžtui eiti europiniu keliu bei patvirtino, kad Lietuva ir toliau aktyviai rems šios šalies siekius užtikrinti valstybės saugumą ir gerovę.
Pokalbio metu taip pat diskutuota apie paramos Ukrainai klausimus, būtinybę stiprinti Moldovos demokratines institucijas, tęsti teisingumo sistemos reformą.
ELTA primena, kad Moldova nuo 2022 metų aktyviai siekia tapti ES nare. Paraišką įstoti į bloką ji pateikė iškart po to, kai Rusija įvykdė plataus masto invaziją Ukrainoje.