Lietuvos dienaAktualijos

K. Budrys Kišiniove susitiko su M. Sandu: aptarė Moldovos integraciją į ES, atsparumą hibridinėms atakoms

2026 m. vasario 6 d. 12:04
Penktadienį užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Kišiniove susitiko su Moldovos prezidente Maia Sandu. Susitikimo metu politikai aptarė Moldovos integracijos į Europos Sąjungą (ES) procesą, dvišalius santykius bei atsparumo Rusijos hibridinėms atakoms stiprinimą.
Daugiau nuotraukų (4)
„Moldova, kaip ir Lietuva, yra tyčinių Rusijos dezinformacijos bei hibridinių atakų taikinys. Viena aišku, jog pagrindinis Kremliaus tikslas – sumenkinti Moldovos žmonių europinius siekius ir susilpninti visuomenės paramą šalies narystei ES. Negalime leisti Kremliaus naratyvams nugalėti. ES privalo sutelkti jėgas ir padėti Moldovai vykdyti struktūrines reformas bei užkardyti Rusijos įtaką“, – Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime cituojamas K. Budrys.
Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, jog 2024 ir 2025 m. atrėmusi hibridines atakas ir priešiškus bandymus paveikti demokratinius rinkimus, Moldova sukaupė vertingos patirties. Jo teigimu, ši šalis bei Lietuva, apsikeisdamos išmoktomis pamokomis, dalindamosi sėkmingomis praktikomis, prisideda prie atsparesnės ir saugesnės Europos.
Susitikimo metu K. Budrys taip pat išsakė palaikymą Moldovos žmonių pasirinkimui ir ryžtui eiti europiniu keliu bei patvirtino, kad Lietuva ir toliau aktyviai rems šios šalies siekius užtikrinti valstybės saugumą ir gerovę.
Pokalbio metu taip pat diskutuota apie paramos Ukrainai klausimus, būtinybę stiprinti Moldovos demokratines institucijas, tęsti teisingumo sistemos reformą.
ELTA primena, kad Moldova nuo 2022 metų aktyviai siekia tapti ES nare. Paraišką įstoti į bloką ji pateikė iškart po to, kai Rusija įvykdė plataus masto invaziją Ukrainoje.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)Kišiniovas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.