LSA Ukrainai skyrė 50 tūkst. eurų paramos: padės įsigyti šildytuvų ir elektros generatorių

„Suprantame, kad karas, deja, neturi savo grafiko, tačiau besiginanti Ukraina turi turėti galimybę pasikliauti bent vienu pastoviu dalyku – ją palaikančių valstybių pagalba“, – pranešime cituojamas LSA prezidentas, Plungės rajono meras Audrius Klišonis.
„Ši LSA parama yra dar viena forma, kuria Lietuvos gyventojai prisideda prie Ukrainos kovos ir jos piliečių pasipriešinimo – juk jie tai daro ir už mus.
Mūsų pastangos turi būti nenutrūkstamos tiek nacionaliniu, tiek verslo, savivaldos ir gyventojų mastu“, – jam antrino LSA viceprezidentas, Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
A. Klišonio teigimu, daug šalies savivaldybių palaiko tvirtus ryšius su Ukrainos savivaldybėmis ir miestais, todėl be LSA skiriamos paramos savivaldybės jau ketverius metus siunčia reikalingas priemones, transportą, teikia individualią finansinę pagalbą konkretiems miestams-partneriams, organizuoja įvairias humanitarinės pagalbos akcijas, vaikų poilsio stovyklas ir kita.
Paramą Ukrainai LSA skiria kasmet nuo karo pradžios 2022 metais, bendra suma siekia 230 tūkst. eurų.
Lietuvos savivaldybių asociacijaparama Ukrainaikaras Ukrainoje
