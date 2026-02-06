R. Bridikis apie sprendimą dėl L. Volkovo: turime vertinti pilną kontekstą, negalime pasiduoti emocijai

„Buvo kompleksiškai priimtas vertinimas – tai nėra vien retorika, vien žodžiais, bet ir platesniame kontekste. Tikrai svarbi dedamoji yra, visgi, asmuo yra nuteistas ir persekiojamas Rusijoje. Tai vienas iš svarbių akcentų. Žmonės reiškia įvairias ir nebūtinai priimtinas mintis, bet mes esame žvalgybos tarnyba – turime vertinti pilną kontekstą ir negalime pasiduoti emocijai. Emocijos čia yra daug, negaliu to paneigti taip pat“, – penktadienį žurnalistams sakė R. Bridikis.
VSD vadovas nurodo, jog atsiradus poreikiui, išvada dėl L. Volkovo buvimo Lietuvoje galėtų būti peržiūrima.
„Jeigu būtų grėsmės nacionaliniam saugumui. Pagal mūsų tam tikrus turimus vidinius parametrus“, – paklaustas, kokiu atveju ši išvada galėtų būti peržiūrima, teigė R. Bridikis.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pranešė, kad rusų opozicionierius L. Volkovas gali toliau gyventi Lietuvoje. Tokį vertinimą Migracijos departamentui pateikė VSD.
Žvalgybos institucija nenustatė aplinkybių, jog L. Volkovas remtų Rusijos režimą ir jo vykdomą agresiją prieš Ukrainą.
Konservatorių lyderis kritikavo šią išvadą, vadino ją „gėdinga“. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ragino sunkiu geopolitiniu laikotarpiu laikytis principingumo. Savo ruožtu tiek Seimo vadovas, tiek ministrė pirmininkė teigė pasitikintys institucijų tarnu.
ELTA primena, kad į tarnybų akiratį L. Volkovas pakliuvo po to, kai buvo paviešintas jo ir Rusijos savanorių korpuso Ukrainos kariuomenės atstovės Anos Tiron privatus susirašinėjimas. Jame L. Volkovas neigiamai atsiliepė apie Ukrainos valdžią, džiaugėsi žinia apie nužudytą Rusijos savanorių korpuso vadą Denisą Kapustiną, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, yra gyvas.
L. Volkovas laiške jį vadino naciu, džiaugėsi įvykdyta „denacifikacija“. Susirašinėjimą su Rusijos opozicijos atstovu paviešino pati A. Tiron.
Migracijos departamentas sausio pradžioje kreipėsi į VSD, prašydamas įvertinti Lietuvoje gyvenančio Rusijos opozicijos atstovo teiginius apie Ukrainos karius ir pareigūnus.
Vėliau ikiteisminis tyrimas dėl jo pasisakymų buvo pradėtas ir Ukrainoje.
L. Volkovas iš Rusijos pasitraukė kilus arešto grėsmei. Šiuo metu jis turi laikiną leidimą gyventi Lietuvoje.