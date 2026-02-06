R. Morkūnaitė-Mikulėnienė: rinksime parašus dėl nepasitikėjimo VTEK nariu D. Beinoravičiumi

„Kadangi VTEK nariu nepasitikėjimą išreikšti teisę turi ir Seimo narių grupė, mes pradėsime rinkti parašus. Nemanome, kad pono Beinoravičiaus atsakomybės VTEK yra suderinamos su nepriekaištingos reputacijos reikalavimu“, – Eltai penktadienį teigė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Rugsėjį Mykolo Romerio universiteto (MRU) Akademinės etikos priežiūros komisija nustatė, kad D. Beinoravičiaus pateiktas mokslinis straipsnis yra plagiatas, teisininkas buvo pripažintas pažeidęs akademinę etiką. Savo ruožtu D. Beinoravičius praėjusių metų pabaigoje pasitraukė iš tuometinių pareigų MRU.
Konservatorės manymu, D. Beinoravičius, numanydamas komisijos tyrimo baigtį, suskubo pats pasitraukti iš universiteto ir tokiu būdu išvengė formalios nuobaudos.
„Susidaro įspūdis, kad ne itin etiškas, švelniai tariant, poelgis. Labai keista, jeigu toks žmogus su tokiais standartais gali vertinti kitų Lietuvos pareigūnų etiką“, – sakė parlamentarė.
Tam, kad nepasitikėjimo klausimas būtų svarstomas Seimo plenarinių posėdžių salėje, reikia 29 parlamentarų parašų.
Kaip skelbta, Seimo valdyboje buvo iškeltas D. Beinoravičiaus galimybės toliau eiti VTEK nario pareigas klausimas. Tuomet teigta, jog parlamento kanceliarija šiuo klausimu yra gavusi raštą, kurį dar turi įvertinti Seimo Teisės departamentas.
Šiuo metu D. Beinoravičius vis dar eina VTEK ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) Tarybos nario pareigas.
Savo ruožtu į LRT Tarybą jį delegavusi Lietuvos mokslo taryba (LMT) Eltai kiek anksčiau teigė, jog šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas nenumato automatinio į visuomeninio transliuotojo Tarybą deleguoto asmens atšaukimo, jei pastarasis nebuvo atleistas iš pareigų už etikos pažeidimą.