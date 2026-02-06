Seimo narys A. Bagdonas nuteistas „čekiukų“ byloje

Jam už piktnaudžiavimą, dokumentų klastojimą ir sukčiavimą skirta 5 tūkst. eurų bauda.
Teisėjas Eugenijus Antanauskas skelbdamas nuosprendį sakė, kad neteistam ir teigiamai charakterizuojamam politikui skirta minimali bauda.
Prokuroras prašė politikui skirti 7,5 tūkst. eurų baudą, taip pat prašė iš Liberalų sąjūdžio frakcijai priklausančio parlamentaro tam tikram laikotarpiui atimti teisę būti išrinktam ir paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Teismas prokuroro siūlytos baudžiamojo poveikio priemonės visiškai netaikė.
Nuosprendis nėra galutinis ir per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. A. Bagonas žurnalistams sakė, kad po šio nuosprendžio Seimo nario mandato neatsisakys ir nuosprendį tikrai skųs.
Anot teisėsaugos, įtariama, kad A. Bagdono nusikalstamos veikos buvo padarytos, politikui einant Neringos savivaldybės tarybos nario pareigas.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, A. Bagdonas, eidamas tarybos nario pareigas, 2020 metų vasario–rugpjūčio mėnesiais galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir suklastojo penkias tarybos nario išlaidų ataskaitas ir apgaule įgijo 580 eurų. Įtariama, kad politikas įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų išlaidas ir pateikė suklastotus dokumentus Neringos savivaldybės administracijai. Į savo ataskaitas politikas įtraukė 13 kvitų iš automatinių degalinių, kvitai priklauso kitiems asmenims, įsigijusiems kurą.
2024 m. pabaigoje Seimas panaikino minėto politiko teisinį imunitetą, tenkindamas Seimui pateiktą generalinės prokurorės prašymą. Gresiant įtarimams baudžiamojoje „čekiukų“ byloje, A. Bagdonas sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje.
Politikas tikina grąžinęs 7 kartus didesnę sumą savivaldybei – maždaug 4,2 tūkst. eurų pagal patvirtintą taikos sutartį civilinėje byloje ir manė, kad jo reikalai su kvitais yra baigti. Tačiau politikas sulaukė baudžiamosios atsakomybės.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
