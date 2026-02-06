Seimo opozicija surinko parašus, reikalingus pradėti nepasitikėjimo J. Oleku procedūrą

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininko Lauryno Kasčiūno teigimu, šiuo metu jau yra surinkti 29 procedūrai pradėti reikalingi parašai, tačiau jie bus renkami ir toliau.
„Parašų jau pakanka, kad fiksuotume procedūros pradžią. Mes (parašus – ELTA) dar renkame (…), tai turbūt kitą savaitę kažkada uždarysime, bet galima fiksuoti, kad jau surinkti parašai“, – Eltai sakė politikas.
Kaip skelbta, šią savaitę Seimo opozicijos atstovai pradėjo rinkti parašus dėl nepasitikėjimo parlamento vadovu J. Oleku. Šio proceso metu Seimo pirmininko pareigas laikinai siūloma perduoti parlamento pirmininko pirmajam pavaduotojui Raimondui Šukiui.
Konstituciniam Teismui (KT) konstatavus, kad socialdemokrato Juliaus Sabatausko paskyrimas šio teismo teisėju prieštarauja Konstitucijai, sausio viduryje apie galimybę J. Olekui pareikšti nepasitikėjimą užsiminė liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
ELTA primena, kad spalį Seimas slaptu balsavimu paskyrė J. Sabatauską ir Artūrą Driuką KT teisėjais. Tuo metu prezidento teiktas kandidatas į KT Haroldas Šinkūnas iš pradžių nesulaukė pakankamo parlamentarų palaikymo. Po antro pateikimo parlamentas lapkričio pabaigoje H. Šinkūno kandidatūrai į KT teisėjus pritarė.
KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.