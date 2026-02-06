Seimo Užsienio reikalų komitetas susitiko su kolegomis iš Ukrainos Aukščiausiosios Rados

„Baltijos valstybės nuosekliai remia Ukrainos bei Moldovos siekį tapti Europos Sąjungos (ES) narėmis ir kviečia jas laikyti plėtros prioritetu. Bet koks Moldovos atskyrimas nuo Ukrainos narystės proceso nėra priimtinas – tai pakenktų visam plėtros procesui ir jo patikimumui. Atidžiai stebime derybų procesą ir esame jūsų pusėje.
Lietuvos pozicija Ukrainos klausimu aiški ir tvirta – Seimas 2025 m. gegužės 8 d. priėmė rezoliuciją dėl Ukrainos nepriklausomybės, suvereniteto ir teritorijos vientisumo“, – pranešime cituojamas Seimo URK pirmininkas Remigijus Motuzas.
Tuo metu kitas komiteto narys Linas Balsys pabrėžė, jog, nepaisant kitų globalių iššūkių, Ukrainos klausimas privalo išlikti tarptautinės darbotvarkės centre.
„Ukrainos klausimas nuolat yra tarptautinės darbotvarkės dalis, tačiau, turiu pripažinti, šiam ne visada yra skiriamas toks dėmesys, kokio norėtųsi, todėl itin svarbu turėti patikimą informaciją apie realią padėtį Ukrainoje. Šiame kontekste šis Lietuvos ir Ukrainos parlamentų URK susitikimas yra labai reikšmingas.
Dauguma partnerių sutaria, kad dalinė Ukrainos narystė ES nėra kelias į priekį – narystė turi būti visavertė. Bet kokios ribotos narystės formos, numatančios sprendimų priėmimo ar balsavimo teisių apribojimus, silpnintų pačią Europos Sąjungą ir atitiktų Rusijos interesus“, – pažymėjo L. Balsys.
Savo ruožtu Ukrainos Aukščiausios Rados Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Oleksandras Merežko pokalbio metu padėkojo Lietuvai už įvairiapusę paramą, nuolatinį palaikymą tarptautiniuose formatuose bei kvietė toliau telkti paramą Kyjivui.
