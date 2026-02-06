Teismas skelbs nuosprendį „čekiukų“ byloje kaltinimų sulaukusiam Seimo nariui A. Bagdonui

Prokuroras prašo teismo pripažinti jį kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo bei skirti jam 7,5 tūkst. eurų baudą.
Valstybės kaltintojas taip pat prašo iš Liberalų sąjūdžio frakcijai priklausančio parlamentaro atimti teisę metus būti išrinktam ir paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
A. Bagdonas Eltai sakė, kad atvyks į teismą išklausyti jam skelbiamo verdikto.
„Kaip nuspręs teismas, taip nuspręs. Aš teismais pasitikiu, be to, čia tik pirma instancija. Kokie bebūtų teismo sprendimai, aš juos gerbsiu“, – Eltai nuosprendžio išvakarėse sakė A. Bagdonas.
Tačiau jis stebėjosi pastaruoju metu paskelbtais teismų nuosprendžiais, kai išteisinami dešimtis svetimų banko kortelių naudoję politikai, bet nuteisiami naudoję mažesnį kortelių kiekį.
Anot teisėsaugos, Įtariama, kad A. Bagdono nusikalstamos veikos buvo padarytos, politikui einant Neringos savivaldybės tarybos nario pareigas.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, A. Bagdonas, eidamas tarybos nario pareigas, 2020 metų vasario–rugpjūčio mėnesiais galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir suklastojo penkias tarybos nario išlaidų ataskaitas ir apgaule įgijo 580 eurų. Įtariama, kad politikas įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų išlaidas ir pateikė suklastotus dokumentus Neringos savivaldybės administracijai. Į savo ataskaitas politikas įtraukė 13 kvitų iš automatinių degalinių, kvitai priklauso kitiems asmenims, įsigijusiems kurą.
„Niekas nepatvirtino, kad aš prašiau perduoti kvitus man“, – sako Seimo narys.
Jis savo elgesį teikiant ataskaitas su svetimais kvitais vertina kaip neapsižiūrėjimą ir klaidų darymą.
2024 m. pabaigoje Seimas panaikino minėto politiko teisinį imunitetą, tenkindamas Seimui pateiktą generalinės prokurorės prašymą. Gresiant įtarimams baudžiamojoje „čekiukų“ byloje, A. Bagdonas sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje.
Politikas tikina grąžinęs 7 kartus didesnę sumą savivaldybei – maždaug 4,2 tūkst. eurų pagal patvirtintą taikos sutartį civilinėje byloje ir manė, kad jo reikalai su kvitais yra baigti. Tačiau politikas sulaukė baudžiamosios atsakomybės.
Pasak jo, 2019–2020 m. vykdydamas tarybos nario veiklą, pateikė 190 kuro įsigijimo sąskaitų, 13-koje nebuvo jo rekvizitų. A. Bagdonas sako, kad kitų žmonių kvitai buvo pateikti per klaidą, jis buvo neatidus, tam įtakos galėjo turėti stresas dėl skyrybų proceso.
Tuo metu A. Bagdono byloje kaltinimą palaikantis Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras Donatas Blinstrubis priekaištus dėl dvigubo baudimo atmeta. Jis sako, kad ikiteisminiame tyrime nustačius galimus nusikalstamus veiksmus, buvo pateiktas įtarimas ir byla perduota teismui – prokuratūroje taip pat vyko procesas dėl viešojo intereso gynimo.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.